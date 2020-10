Vad hiányában haszonállatokra vadásznak a farkasok a Zemplénben

Helyi gazdák panaszkodnak, hogy az elmúlt hetekben farkasfalkák áldozatává vált több tucat haszonállatuk. A boon.hu járt utána a hírnek, megszólaltatva az érintetteket, az egyik károsult gazda pedig elmondta, szerinte mindez azért van, mert a korábban Zemplén-szerte elterjedt muflonok teljesen eltűntek, vélhetően a farkas jelenléte miatt jelentősen megcsappant a szarvas- és őzállomány is, a vaddisznók több mint kilencven százaléka pedig a sertéspestis áldozata. A legelők és a kistelepülések, amelyeken a támadások történtek, közkedvelt turistaútvonalak közelében vannak, félő, hogy gyanútlan kirándulókat is érhetnek atrocitások.

Farkasok évtizedeken át lakták a zempléni erdőket, aztán egy időben eltűntek, viszont újabban ismét észlelik a jelenlétüket, az általuk okozott kár immár jelentős. Telkibányán, Mogyoróskán, Füzéren, Baskón is jelentették a támadásokat és bár a falkát nem látták, de a nyomokból egyértelműsítették, hogy az állatokat farkastámadás érte. Végül az Aggteleki Nemzeti Park munkatársai meg is erősítették ezt.



Horváth Jenő, Füzér polgármestere maga is gazdálkodik, és az ő állatait is érte támadás. Azóta számtalan helyen kopogtat kártalanításért, mindenhonnan lepattan, annak ellenére is, hogy nem a farkasokat szeretné elüldözni a környékről, hanem olyan vadgazdálkodást szeretne, ahol haszonállat és vadállat is elfér egymás mellett.

Községünk önkormányzata már tavaly kinyilvánította, hogy farkasbarát településsé szeretne válni, aminek az a lényege, hogy lefektetnénk azokat a kereteket, amelyek során a védett állatok, például a farkas károkozását megtérítik, de szükség lenne a meglehetősen nagy összegre rúgó védekezési költségek legalább egy részének kompenzálására is

– emlékeztetett.