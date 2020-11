Lázár János már két éve megjósolta a bajt

Lázár János, 2018-ban, közvetlenül a választások előtt járt az osztrák fővárosban, Favoritenben. A miniszter drámai hangvételű és szomorú hangulatúra komponált, sötét, lassított, zongoraszóval kísért videón beszélt arról, hogy mennyire elszörnyedt attól amit az osztrák fővárosban látott.

A miniszter azt mondta akkor, egy olyan kerületben van éppen, ahol 20 éve nem volt bevándorló, most viszont csak az idősek maradtak, fehérek és keresztények, mindenki más bevándorló.

Milyen lesz 20 év múlva Budapest, ha az ellenzék beengedi a bevándorlókat? Lehet, hogy ilyen

– magyarázza a politikus a városban, ami egyébként a legélhetőbb városok listáján előkelő helyeken szokott végezni.

Lázár azt mondta, megpróbálta megkérdezni az embereket, hogy érzik magukat, de

SENKI NEM ÉRTETT NÉMETÜL.

Ezekben a városrészekben sokkal nagyobb a bűnözés, a kosz, piszok és félelemben élnek az itt lakók. Ha beengedjük őket és itt fognak élni a magyar városainkban, ez vár ránk is. Ez a folyamat megállíthatatlan

– zárta a videót Lázár János, aki később a Magyar Narancsnak adott interjúban azt mondta: felhívta Sebastian Kurz osztrák kancellárt és elnézést kért tőle:

ha úgy érezték, hogy mindez bántó lett volna, akkor sajnálom, nem állt szándékomban a bécsieket vagy Ausztriát megbántani, hiszen nagyra becsüljük őket”

A bécsi tartományi választások alkalmával, nem sokkal ezután járt Bécsben az Index stábja, október elején. Helyszíni tudósítónk akkor azt írta:

Az egyik legizgalmasabb negyedben, a Favoritenben olyan érzés fogott el minket, mintha egy etnikailag sokszínű, sürgő-forgó közel-keleti vagy kis-ázsiai városba csöppentünk volna. Nem érzékeltük azonban azt, hogy kinéznének minket onnan.

Az Index interjúalanyai beszélnek arról, hogy vannak, akik félnek a külföldiektől. Egy muszlim orvosegyetemista hallgató például azt mondja, hogy azok akik dolgozni, tanulni mennek Bécsbe, megtalálják számításaikat, befogadták őket.

Az osztrák "őslakosok" úgy vélik, hogy ez nem egy no go zóna, némelyikük kitért arra is, hogy a külföldiek színes zenei kultúrát és pezsgő életet hoztak a városba.