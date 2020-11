Egyre hosszabb az influenzaoltások várólistája

A megkérdezett 20 háziorvos 90 százaléka arra panaszkodik, hogy hiába nagy az érdeklődés, már alig tudnak mivel oltani influenza ellen. Sok körzetben kétséges, hogy jut-e vakcina a krónikus betegeknek – írta fővárosi és vidéki háziorvosokat megszólaltató körképében a Népszava. A háziorvosok megnövekedett érdeklődésről adnak számot, a koronavírus-járvány miatt – de a kormány felhívására adott reakcióként is – a korábbi években a megszokottnál többen jelezték, hogy beoltatnák magukat az influenza elleni védőoltással.

Tavaly a készleten lévő Fluart háromkomponensű vakcina körülbelül 50-60 százaléka fogyott el. Erre az évre 1,3 millió ampullát rendelt az állam – a gyártási sajátosságok miatt még tavaly, ezért most már nem lehetett módosítani a rendelésen, az újabb adagok elkészülte pedig fél évbe is beletelik normál viszonyok között is. Márpedig az idén a világ minden országában növekszik az igény az influenza elleni oltásokra. Ezt követően az állam megvette a Sanofi gyógyszertári piaci forgalomra szánt Vaxigrip négykomponensű vakcinájának 100 ezer ampulláját, de valószínűleg ez sem lesz elég.

A lapnak nyilatkozó Komáromi Zoltán XII. kerületi háziorvos, az ellenzéki DK fővárosi egészségpolitikusa szerint egyetlen hét alatt fogyott el rendelőjéből az egész szezonra szánt 238 oltásadag, mindössze kettő maradt belőle, miközben még 150 várólistása van. Egyelőre várja az ÁNTSZ visszajelzését arról, mikor kaphat utánpótlást. Egy XI. kerületi rendelőből szintén a 200 darabos készlet kimerülését jelentették.

Egerből 260 adag beadása után újabb 260 védőoltás szétosztásáról adott hírt Horváth Gábor háziorvos, Ostoroson is kimerítette már a 3000 fős körzetre az első 300 adagos készletet a családorvos, és hasonló nagyságú utánpótlást vár.

„Egy normális évben az 1800 fős körzetem 20-30 százaléka oltatja be magát, most ez az arány akár a 60 százalékot is elérheti” – mondta a lapnak Erdő Gabriella nagyatádi háziorvos, aki szerint még két napra való oltása van. Hivatalos helyről úgy tájékoztatták, hogy Nagyatádon és környékén az egyik vakcinából sincs raktáron egy darab sem.

De akadt olyan Zala megyei háziorvos is, akit meglepett, hogy a legtöbb rendelőben nincs elég oltóanyag, a rövid beszélgetésünk során mindössze annyit közölt: van és lesz is elég vakcina, akinél nincs, annak igényelni kell, és lesz.