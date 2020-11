Állami gondozott gyerekeknek indul edukációs program

Képzéseket indít állami gondozott gyermekeknek a Gyermekhíd Alapítvány, amelyhez vállalatok támogatását kéri. Az Útravalók program részeként mások mellett indul kurzus a járványhelyzet mentális kezelésére, emellett karriert támogató tanfolyam, életmentés, valamint drogprevenció és szexuális edukáció is szerepel a programok között.

Az alapítvány az akcióval arra szeretné felhívni a cégek figyelmét, hogy az állami gondozott gyerekek életében is nagy változást hozott a járványhelyzet és most a szokásosnál is nagyobb szükségük van a támogatásra. A Vásáry Tamás zongoraművész, a nemzet művésze által alapított Gyermekhíd Alapítvány kezdeményezéséhez egy külön erre a célra létrehozott online platformon lehet csatlakozni. A cégek pénzbeli támogatás mellett saját programötleteikkel, terveikkel is hozzájárulhatnak az alapítvány céljaihoz.

Az alapítvány használt digitális eszközök adományozására is buzdít, hiszen laptopokból és tabletekből folyamatosan hiány van a gyermekotthonokban, a pandémiás helyzetben pedig a gyerekeknek ezekre fokozott igényük van a mentorokkal való kapcsolattartáshoz.