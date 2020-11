Olvasói kérdéscunami: ön mit nem ért a szigorítások kapcsán?

Az Index szerkesztősége összegyűjtötte azokat a legfontosabb kérdéseket, amelyek megváltoznak eddigi szokásainkhoz képest. A kérdések, ahelyett, hogy fogynának: sokasodnak. Ön is gyarapítaná ezek sorát? Ne habozzon megírni nekünk az ugyelet@index.inda.hu e-mail-címre.

1. Az őszi érettségi vizsgákat megrendezik?

Igen. Budapest Főváros Kormányhivatala azt a tájékoztatás adta, hogy ezen a héten megkezdődnek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák.

2. A novemberi nyelvvizsgák elmaradnak?

2020 áprilisában a járványügyi helyzet miatt a nyelvvizsgák elmaradtak. Orbán Viktor miniszterelnök hétfői bejelentésében most nem említett erre vonatkozó korlátozó intézkedéseket. Így a nyelvvizsgaközpontokat az eddigi bejelentés alapján nem érinti a változás.

3. Mi lesz a már kifizetett edzőtermi bérlettel?

Orbán Viktor miniszterelnök hétfő délelőtti bejelentései szerint a fitnesztermeket, fedett uszodákat be kell zárni. Ugyan a legtöbb sportlétesítmény automatikusan meghosszabbítja a már megváltott bérleteket, amelyeket a korlátozás megszűnését követően tudnak a tagok felhasználni, de érdemes e-mailen vagy telefonon érdeklődni az uszodákban, edzőtermekben az egyedi kitételekről.

4. A tömegközlekedés menetrendje változik-e a kijárási korlátozás miatt?

A közlekedési társaságok a honlapjukon mindeddig nem jelezték, hogy bármilyen módosítást terveznek a menetrendben, a kora reggeli vagy 20.00 óra után induló járatok esetében.

5. Az uszodák, gyógyfürdők korlátozó intézkedései csak a fedett jellegű létesítményekre vonatkoznak?

A kormányfő szavai szerint a fedett uszodákat be kell zárni, azonban nem derült még ki pontosan, hogy a nyitott részlegekre is vonatkozik–e majd a korlátozás. Hévíz nem módosítja a nyitvatartását, továbbra is várja a vendégeket. Ugyanakkor több fürdő, mint például a Gellért, még nem döntött a kérdésben, várják a korlátozásokról szóló törvény pontos szabályozását.

+1 A korlátozó intézkedések között szerepel, hogy temetésen legfeljebb ötven fő vehet részt. Ezt hogyan lehet betartani?

A Farkasréti temető azt a tájékoztatást adta, hogy a kellő távolság betartása mellett az utóbbi hónapokban a családok igyekeztek szűk körben tartani a szertartást. Tapasztalatuk szerint a temetkezők odafigyelnek a szabályokra: és általában ők döntenek a meghívottak köréről.

Olvasóink kérdéseinek megválaszolását a Magyar Közlönyben megjelentek értelmében holnap folytatjuk.

