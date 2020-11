Orbán Viktor: A kötelező maszkhasználatot a közterületeken is elő fogjuk írni

Magyarország most van ott, ahol Ausztria egy héttel ezelőtt volt. A szakértők szerint ötven százalék az esélye annak, hogy az egészségügyi rendszer kitart, ezért eljött a cselekvés ideje

– jelentette be Orbán Viktor este az M1-nek adott interjújában, néhány órával azután, hogy az Országgyűlés elfogadta a rendkívüli veszélyhelyzetről szóló törvényjavaslatot.

A miniszterelnök újra elmondta, hogy Magyarország laboratóriuma Ausztria, és itt van a legtöbb kórházi ágy és lélegeztetőgép az Európai Unióban – magyarázta, és kiemelte, hogy a szakértők szerint most 50 százalék az esélye, hogy ha a dolgok így mennek tovább, az egészségügy kitart, mert védekező eszközökből rengeteg van, a szakemberek száma azonban véges.

Ez az 50 százalék nagyon alacsony arány, ezért ezeket a döntéseket most meg kellett hozni

– szögezte le a miniszterelnök. A maszkviselésről azt mondta, hogy ha az emberek 80 százaléka hordja a maszkot, akkor az elegendő ahhoz, hogy a vírust minimum lelassítsuk, vagy meg is fékezzük, azonban ez lassan kevés lesz Orbán Viktor szerint.

Jó, hogy hordják az emberek a maszkot, de ez már nem elég

– fogalmazott és kiemelte, hogy

a kötelező maszkhasználatot a közterületeken is előírják kedd éjféltől.

Beszélt arról is, hogy a kijárási tilalmat el lehet és el kell rendelni, de a diákokat és a tanárokat nem szabadságra küldték, hanem digitális oktatás lesz, este nyolckor pedig már otthon kell lenni.

A miniszterelnök a gyorstesztekkel kapcsolatban azt mondta, hogy jobb őszintén beszélni a dolgokról, ezért kijelentette, hogy ha a gyorsteszt szerint valaki fertőzött, akkor 90 százalékos biztonsággal lehet állítani, hogy adott ember valóban elkapta a koronavírus-fertőzést. Ha valaki a gyorsteszt eredménye alapján azonban negatív eredményt kap, az azt jelenti, hogy 60 százalék az esélye annak, hogy nem fertőzött. Hozzátette, egyelőre várja az országos tesztelések eredményeit, és azokhoz mérten hoz majd további döntéseket.

Orbán Viktor kiemelte, hogy a szociális szférában dolgozók rendelkezésére bocsátják a gyorsteszteket, azonban szerinte az ellenzéki javaslatról, azaz az átfogó teszteléséről azt gondolja, előbb meg kellene várni a környező országok eredményeit. Kiemelte:

van annyi gyorsteszt, hogy az összes szociális dolgozót tesztelni tudják.

Ami a vakcinát illeti, a miniszterelnök elmondta, hogy közel van a vakcina és először az orvosokat, a közrend fenntartásában dolgozókat fogják beoltani.

Úgy számolok, ez arra lesz elég, hogy az orvosokat, ápolókat, kórházi dolgozókat, a közrend fenntartásában dolgozókat be tudják oltani, és talán a legnagyobb bajban lévő betegeket is. Az unióból 50-100 ezer vakcina jön decemberben, ezen kívül más vakcináról is tárgyalnak

– mondta a miniszterelnök. Beszélt arról is, hogy izraeli lehetőségeket is próbálják megragadni, de számít arra is, hogy lesz tömeges szállítási időpont is, ezt nagyjából áprilisra tendálta. Ez azt jelenti, hogy a miniszterelnök arra számít, hogy

részleges megkönnyebbülés jön decemberben-januárban, és egy végleges áprilisban.

Hangsúlyozta továbbá, hogy a kijárási tilalom egy hónapra szól, ahogy a korlátozások is, az eredményekről pedig két hét múlva tud majd beszámolni.

Ha minden jól megy, karácsony környékén szabadulhatunk

– tette hozzá. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy szerinte nem részterületeket kell szabályozni, hanem az életet, az egészséget.

Túlélni is kell, meg el is kell tartani a családot, enni kell adni a gyerekeknek. Olyan segítséget akarok adni az embereknek, hogy élhessék az életüket.

Kiemelte, hogy a középiskolák áttérnek digitális oktatásra, de az általános iskolákat egyelőre nem akarják bezárni, hogy a szülőknek ne kelljen otthon maradni a gyerekekkel.

Fotó: M1 / Médiaklikk Orbán Viktor

Az uniós koronavírus-elleni védekezésről a miniszterelnök azt mondta, hogy lehet, hogy a többi ország gazdagabb, vagy jobb felszereléseik vannak, de Magyarországon a minőség, és az erő lélekből jön. Úgy fogalmazott: Magyarországnak jó oka van arra, hogy büszke legyen az egészségügyi dolgozóira. A miniszterelnök szerint a magyar emberekben van egy nagyon erős összetartozás-érzés, és úgy látja, hogy ez a minőség fogja megadni a számok mögötti a sikereket,

mert a végén ezen túl leszünk és győzni fogunk

– összegzett Orbán Viktor. A kedd éjféltől hatályos járványügyi szigorítások listája így néz ki: