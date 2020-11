Az Orbán-kormány módosítani akarja a választási törvényt, nehéz lesz az ellenzéki pártoknak

Kedd éjjel 23:59-kor benyújtotta az Orbán- kormány a választási törvény módosítását, amelynek lényege, hogy

pártlistát az a párt állíthat, amely legalább kilenc megyében és a fővárosban legalább ötven egyéni választókerületben önálló jelöltet állított.

A jelenleg hatályban lévő törvény szerint 27 egyéni választókerület az alsó küszöb.

A törvénymódosítást Semjén Zsolt nyújtotta be, előadója Varga Judit igazságügyi miniszter. Hivatalosan a társadalmi támogatottsággal nem rendelkező „törpepártok” indulásának a megakadályozásával indokolják, mivel róluk – értsd: a kamupártokról – már az Állami Számvevőszék is megállapította, hogy a listaállítás után járó minimum 150 millió forintot nem kimondottan a kampányra költik, így vélhetően csak az állami támogatás megszerzése érdekében indulnak a választáson.

Ellenzéki gyanú szerint azonban a Fidesz-KDNP elleni 2022-es összefogás megakadályozása lehet a cél. Az ellenzék ugyanis a két év múlva esedékes országgyűlési választáson mind a 106 egyéni választókerületben közös jelöltet indítana a kormánypártok ellen, ám abban nem egységesek, hogy egy közös vagy két listát állítsanak. Utóbbit gyakorlatilag ellehetetleníti, ha a választókerületek csaknem felében előírják a jelöltállítást.

A rendkívüli felhatalmazással a zsebében az Orbán-kormány már más törvénymódosításokat is benyújtott, köztük az Alaptörvény 9. módosítását, amelyben rögzítik, hogy „az anya nő, az apa férfi”, valamint azt, amely kimondja, hogy csak házaspárok fogadhatnak örökbe gyereket. A kabinet most ugyanazt csinálja, mint tavasszal, mikor a rendkívüli felhatalmazás megszavazása után fontos kérdéseket szabályozó törvényjavaslatokat nyújtott be az Országgyűlésnek, mondhatni az éj leple alatt.

Az ilyen változtatásokra természetesen nem vonatkozik a rendkívüli felhatalmazás, mivel az csak a járvány miatti rendeleti kormányzásról szól, ám éppen a válsághelyzet miatt könnyebben átcsúszhatnak az ilyen kisebb módosítások.

