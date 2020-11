Bezárt a budapesti állatkert

Bezárt a Fővárosi Állatkert, de virtuálisan igyekeznek majd élményeket nyújtani az érdeklődőknek – írja a Magyar Hírlap.

Szerdától – az érvényes kormányrendelet szerint – minden hazai állatkert, így a Fővárosi Állat- és Növénykert is zárva tart.

BÁR LÁTOGATÓKAT NEM FOGADNAK, A MUNKATÁRSAK A ZÁRT KAPUK MÖGÖTT TOVÁBBRA IS A LEGMAGASABB SZÍNVONALON GONDOSKODNAK A KERTBEN ÉLŐ ÁLLATOKRÓL ÉS NÖVÉNYEKRŐL

– hangsúlyozta az intézmény a Magyar Hírlapnak küldött közleményében.

A közleményben azt is kiemelték, hogy az előre megvásárolt jegyek és bérletek felhasználását az újbóli megnyitás után annyi nappal fogják majd meghosszabbítani, ahány napig nem fogadhat látogatókat az intézmény.

Az állatkertet tavasszal már egy alkalommal be kellett zárni, akkor hatvanhat napig – március 15-től május 19-ig – nem fogadhattak látogatókat. Ez idő alatt az online térben próbálták pótolni a elmaradt élményeket és most is ugyanígy fognak eljárni nemrég közzétett Facebook-posztjuk szerint:

Emellett arra is kérték követőiket, hogy – amennyiben módjukban áll – anyagilag is segítség őket adományokkal, hogy ezáltal pótolhassák valamelyest kieső bevételeiket.

