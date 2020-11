Euronews: nem bíznak a magyarok az orosz vakcinában

A magyarok túlnyomó része biztosan nem oltaná be magát a koronavírus elleni vakcinával – ez derül ki a Euronews kutatásából. A reprezentatív felmérésben 1231 főt kérdeztek meg, akiknek csaknem a fele (47 százaléka) válaszolta azt, hogy nem kérne semmilyen vakcinából, és csak 17 százalékuk mondta, hogy beoltatná magát. Az orosz vakcinát (Szputnyik-V) például egyértelműen elutasítják, mindössze 7 százalék adatná azt be magának. De hasonlóan vélekednek egy amerikai fejlesztésű vakcináról, a Pfizeréről is, míg a legmegbízhatóbbnak egy Magyarországon gyártottat választanának.

Egyébként világszinten is nagyfokú bizalmatlanság van az oltóanyaggal szemben. Egy október végi, a Föld lakóit reprezentáló kutatásból az derült ki, hogy a bolygó lakosságának több mint 60 százaléka oltatná be magát.