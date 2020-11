Szijjártó Péter megkérdezte a károgókat, hogy minek kárognak

November 12-én Izland legyőzésével a magyar futball-válogatott kijutott a jövőre rendezendő Európa-bajnokságra, és alig néhány órája, hogy feljutott a Nemzetek Ligája A-divíziójába is.

Ezután a külgazdasági és külügyminiszter Facebook-bejegyzésére sem kellett sokat várni. Szijjártó Péter azt írja,

na akkor: a puffogók, a károgók, az örökös elégedetlenkedők, a futballt állandóan temetők, a bukott sportközgazdászok, »a minek kellenek stadionok?«...

Azt is firtatja, hogyan mondják el ezek az emberek, hogy most mi miért nem jó, de bejegyzése végén nagyvonalúan megjegyzi, hogy neki az is elég, ha a fentebb megnevezettek kánonban eléneklik, hogy az éjjel soha nem érhet véget.