Jön-jön-jön: Leporolt akták az Indexen

Koncepciós perek, jogi machinációk, törvénykezési csűr-csavarok a múltból Sereg András kollégánk tolmácsolásában. Megmutatjuk őket, hogy világosabb legyen!

Az Indexen új blog indul arról, hogyan járatták le eleink az igazságszolgáltatást, hogyan akarták lekoptatni az „i”-t a szó elejéről. Minden héten leporolunk egy aktát. Ígérjük, senki sem kap porallergiát tőle!

Szeretnénk megcáfolni egy közkeletű vélekedést (legyünk stílszerűek: ítéletet), miszerint a jog érthetetlen, unalmas és bonyo­lult. A jog valójában érthető, még annak ellenére is, hogy (és ezt láthattunk a közelmúltban is) sokféle értelmezése lehet. Unalmasnak sem unalmas, igaz, a legfordulatosabb történetet is el lehet rontani. Bonyolultnak olykor tényleg bonyolult. Ahogy Grecsó Krisztián is írja, az élet néha bonyolultabb, mint ahogy egy gyerek látja.