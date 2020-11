Magyar virulógus: Az oxfordi vakcina hatékonysága kiváló érték

Az oxfordi vakcina hetvenszázalékos hatékonysága kiváló érték – erről írt Facebook-bejegyzésében Kemenesi Gábor, Junior Prima díjas víruskutató, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont munkatársa.

A szakember kifejti: az oxfordi vakcina egyik adagolási stratégiája kilencvenszázalékos eredményt is hozott a betegség kivédésében. Ugyanis, mint írja, az első oltásnál csak fél dózist, az ismétlésnél pedig a teljes dózist adják be. Ez azért is jó hír szerinte, mert a rendelkezésre álló vakcinakészlet így több ember számára osztható szét.

Felhívta arra is a figyelmet: akik megkapták a vakcinát, azoknál semmilyen kórház kezelésre nem volt szükség, illetve nem figyeltek meg semmilyen súlyos Covid–19 megbetegedést.

Ez azt jelenti, hogy a járvány legfőbb kihívását, a kórházak telítődését meg tudja előzni

– húzta alá a szakember.

Leszögezte azt is: az oxfordi vakcina előnye példásul az is, hogy hagyományos hűtőben tárolható, és ezen a hőmérsékleten szállítható is, míg a Pfizer BioNTech vakcinája –70 Celsius-fokon tárolható és szállítható. Elmondta azt is, hogy az oxfordi vakcina jelentős gyártási kapacitást jelent, mert azt már 10 országban gyártják. A magyar virológus egy tízperces videóban beszél a vektor vakcinák alapvető tulajdonságairól, technológiájáról.