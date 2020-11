A nemzeti konzultáció az Orbán-kormány számára nem formális kérdés, hanem meghatározza azokat a politikai döntéseket, amelyeket meghoznak. Ezt hangsúlyozta Rogán Antal az Országgyűlés igazságügyi bizottságában tartott éves meghallgatásán. A miniszterelnök kabinetfőnöke ezzel indokolta a határvédelem és a nemzeti szuverenitás ügyének szabályozását is.

Nem azért foglalkoztunk ezzel, mert azt gondoltuk, fontos, hanem azért, mert erőltették

– jelentette ki, azt hozva fel érvként, hogy a magyarok a nemzeti konzultáción túlnyomó többséggel kérték és támogatták a kormányzati lépéseket. Ezt a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatban szemléltette is a legnagyobb arányban támogatottól haladva a legkevésbé népszerű, de még mindig többségi kívánság közé sorolva

a maszkviselést,

az országhatárok lezárását,

a rendezvények korlátozását,

a távolságtartást,

a védekezéshez szükséges eszközök kivitelének korlátozását,

az időseknek fenntartott vásárlási sávot,

az ingyenes parkolást

és a kijárási korlátozást.

A határvédelem és a nemzeti szuverenitás ügyéről Rogán azt emelte ki:

a magyar emberek népszavazáson és nemzeti konzultáción is egyértelműen véleményt nyilvánítottak arról, hogy meg kell védeni a határokat és nem szabad beengedni a gazdasági migránsokat.

Szerinte ez a járvány időszakában is aktuális kérdés, ugyanis az Európai Bizottság éppen napokban vesz napirendre olyan jelentéseket, amelyek a bevándorlók integrációjáról és folyamatos, nagyszámú beengedésükről szólnak. Emellett – folytatta–a vírushelyzet idején egy olyan dokumentumról is tárgyal a bizottság, hogy hogyan kell a közös európai külpolitika alapjává tenni a genderkérdést. Az ellenzéki képviselők közül többen is – Gyüre Csaba (Jobbik),Sebián-Petrovszki László (DK), Keresztes László (LMP), Varga László (MSZP)–sokallták a kormányzati kommunikációs költéseket, kifogásolták, hogy a nemzeti konzultációban banális kérdések voltak, és az erre szánt több mint 11 milliárd forintot szerintük más célokra kellett volna költeni, például munkahelyek megmentésére.

A kabinetfőnök erre reagálva azt mondta: az ellenzék soha nem értett egyet a nemzeti konzultációval.

Önöknek fáj, hogy a magyar kormány megkérdezi a magyar emberek véleményét, mert amikor önök voltak kormányon, akkor soha nem tették meg

– fogalmazott a miniszter, aki szerint a baloldali kormányok rendszerint az IMF-re hallgattak, a mostani kabinet pedig az emberekre. A közérdekű adatigényléssel kikért számszerű összegekről azt állította, nem igaz, hogy 11,5 milliárd forintba került a legutolsó nemzeti konzultáció.

Pontosan annyit költöttünk, mint az előző nemzeti konzultációk alkalmával bármikor, és ennek a pénznek minden forintja idehaza kerül hasznosításra, itthoni munkavállalókat támogat

– mondta Rogán, hozzátéve, hogy jó néhány olyan baloldali médium van (nevesítette a Népszavát, az RTL Klubot és az ATV-t), amely ha nem részesült volna kormányzati kommunikációs költésből, nehezen tudta volna sikeresen zárni az évet.