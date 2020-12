Hazánkban évente mintegy 1500-an halnak meg szájdaganatos betegségekben, emellett lakosságarányosan Európában első, a világon pedig a harmadik helyen állunk az ilyen megbetegedések gyakoriságát tekintve – írja a semmelweis.hu. Az ajak, a szájüreg és a garat rosszindulatú megbetegedéseit nevezzük egységesen szájüregi daganatoknak.

A Semmelweis Egyetem arra is felhívta a figyelmet, hogy látszik némi javulás is: míg 2005-ben 3400, 2018-ban már csak 3200 új megbetegedést regisztráltak Magyarországon.

Hozzátették azonban, hogy a betegség továbbra is súlyos problémát jelent, és ezt az is jelzi, hogy

AZ ÉVENKÉNTI KÖRÜLBELÜL 1500 HALÁLOS ÁLDOZAT TÖBB MINT A DUPLÁJA A KÖZLEKEDÉSI BALESETBEN ELHUNYTAK SZÁMÁNAK.

A betegség hátterében a dohányzás, az alkoholizmus, valamint a humán papillómavírus (HPV) állhat. Ugyanakkor a szájüregi daganatos megbetegedések száma nem mérséklődik olyan ütemben, mint a dohányzás és az alkoholfogyasztás – mondta el dr. Mensch Károly, a Semmelweis Egyetem tanársegédje, hozzátéve, hogy ennek oka a HPV terjedése lehet.

A szakértő azt is elmondta: a HPV terjedéséhez részben az is hozzájárult, hogy az utóbbi évtizedek során egyre inkább elterjedt az orális szex. Mind a férfiaknál, mind a nőknél már 40 éves kor előtt is előfordul a betegség – tette hozzá.

Azt is kiemelte továbbá, hogy ennek fényében fontos fejlemény lehet az, hogy a férfiaknál is bevezetik a HPV elleni védőoltást.

Dr. Mensch Károly részletezte a betegség tüneteit is.

A sokáig fennálló rekedtség, nyelési nehézség, vér felköhögése, illetve az elhúzódó nyaki duzzanat mind HPV okozta szájüregi daganatra figyelmeztető jel lehet.

Továbbá a szájüregben lévő, hetekig vérző apró seb is gyanúra adhat okot.

A szakértő azt is elmondta, hogy a legtöbb szájüregi daganatos betegség súlyossá válása megelőzhető évenkénti szűréssel, amely az állami fogászati rendelőkben díjmentes, és minden új páciensnél, illetve az évenkénti vizsgálatok esetén is elvégzi a szakember.

Áttét esetén az ötéves túlélés esélye 25-40 százalék, míg a kis kiterjedésű, áttét nélküli daganatoknál 75-80 százalék. Éppen ezért egyetlen év is nagy jelentőséggel bír a szájüregi daganatok felismerésekor

– emelte ki dr. Mensch Károly, hozzátéve: a betegség előrehaladott állapotában gyakran a páciens állkapcsát is le kell operálni a páciens megmentése érdekében.

A szakember kifejtette továbbá azt is, hogy a szájüregi daganatokkal az az egyik legnagyobb probléma, hogy a rizikócsoportba tartozó betegek zöme az orvoshoz nem járó, 60 év feletti, rosszabb szociális helyzetben lévő, dohányzó és alkoholt fogyasztó férfiak közül kerül ki.