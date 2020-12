Ha szeretné örökbe fogadni Grincset, itt az alkalom

A Fővárosi Állat- és Növénykert az adventi időszakban több akciót is meghirdetett. Az állatok jelképes örökbefogadása is ilyen kezdeményezés, amivel nem utolsósorban az állatkert is támogatáshoz juthat.

Idén először a parkban lévő fenyőket is örökbe lehet fogadni. Összesen öt fa van, amelyek közül választani lehet: Elfie, a tarkakérgű fenyő, Grincs, a himalájai selyemfenyő, Kevin, az araukária, Merry, a mandulafenyő és Noel, a japán erdeifenyő.

Az örökbefogadáson kívül képeslapküldő szolgáltatás is nyílik. A zsiráfos képeslapot az ajándékozó nevében postázzák a megadott címre, Juhász Gyula Karácsony felé című versének egy versszakával kívánva boldog karácsonyt és békességes új évet.

Az állatkert jegypénztárában ajándékutalványokat is lehet vásárolni, a többi szolgáltatás online is elérhető az állatkert weboldalán.