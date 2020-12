Feljelentést tesz Szél Bernadett és Orosz Anna Bayer Zsolt kijelentése miatt

Ismeretlen tettes ellen kiskorúak ellen elkövetett szexuális erőszak megalapozott gyanúja miatt feljelentést tesz Orosz Anna, a Momentum alelnöke és Szél Bernadett független országgyűlési képviselő – írta Szél Bernadett Facebook-oldalán.

A két politikus azután fordul a bírósághoz, hogy Bayer Zsolt publicista, a Fidesz 5. számú párttagkönyvének a tulajdonosa csütörtök este a Hírt Tv Háttérkép című műsorában a Szájer-ügy kapcsán azt mondta, hogy egy volt barátja egy autóúton bevallotta neki, hogy meleg, majd két év múlva azzal dicsekedett neki „röhögve”, hogy Thaiföldre azért szeret utazni, mert ott kisfiúk is rendelkezésére állnak.

Egykor volt barátunk, harcostársunk egy 12 órás autóúton félve, dadogva, majdhogynem sírva vallotta meg nekem, hogy homokos. Tizenkét órára volt szükség, hogy ezt be merje nekem vallani húsz évvel ezelőtt. Mondtam, hogy semmi baj, ettől még barátunk maradunk. Ugyanez az ember két év múlva, a legkisebb skrupulus, fenntartás és zavar nélkül röhögve mesélte, hogy ő azért szeret többek között Thaiföldre járni, mert ott kisfiúk is rendelkezésre állnak. Két évre volt tehát szüksége. Értitek ugye, hogy a lefelé tartó spirállal mire is gondolok?