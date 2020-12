Díjmentes digitális maszk mindenkinek

A koronavírus-járvány miatt napjainkra a maszk a távolságtartás és az egészségvédelem legfőbb szinonimája lett, de az élet bizonyos területein elkerülhetetlenek voltak a személyes találkozások. Egy magyar vállalat innovációjának köszönhetően ennek vége: a digitális maszkkal a civil és a céges szféra azon területein is tovább csökkenthetjük a kontaktusok számát, ahol az eddig nem volt megoldott. A fejlesztésnek köszönhetően online is tudunk már szerződést kötni, ráadásul ezt magánszemélyként ingyenesen tehetjük.





A papírmentes dokumentumokkal évek óta foglalkozó DOQdrive innovációja most új szituációt teremt a hétköznapokban, többé ugyanis egyetlen aláíráshoz sem kell majd egy asztalhoz ülni másokkal: a digitális maszk „felvételével” mindössze néhány gombnyomással aláírhatjuk a papírokat az online térben, legyen szó akár adásvételi, bérleti vagy kölcsönszerződésről.

Bizonyos helyzetekben tényleg muszáj volt találkozni. Most viszont már ott van a digitalismaszk.hu, aminek köszönhetően percek alatt szerződhetünk, de akár digitalizálható az ajánlatoktól a számlákon át a jótállási jegyekig minden. Természetesen úgy, hogy ezek a dokumentumok jogi értelemben eredetinek számítanak, tehát később biztosan nem ér hátrány emiatt senkit

– fogalmazott Hortobágyi Ágoston, a vállalat ügyvezető igazgatója.

A platform egyedülálló Magyarországon, ráadásul díjmentesen használható. A magánfelhasználók érvényes szerződéseket köthetnek meg rajta egymást között, bármilyen papíralapú dokumentumról hiteles másolat készíthető a felületen, és bizonyító erővel rendelkező fényképek is tárolhatók rajta.



A DOQdrive vezetője az egész Európai Unióban használható digitális maszk előnyei közé sorolta, hogy magánszemélyek és cégek között is alkalmazható, tehát a munkavállalói szerződés aláírásához már nem feltétlenül kell megjelenni a vállalat irodájában. Erre mostanáig nem volt lehetőség Magyarországon.

A HR-folyamatokban a platform kifejezetten nagy segítséget nyújt: minden szükséges dokumentum eredetiben, de papírmentesen hozható létre, a cégek munkavállalóit pedig díjmentesen látják el a digitális ügyintézés kiváltásához szükséges jogi technológiával. A fejlesztés természetesen a cégek életében is hatalmas változást hozhat, különösen igaz ez azokra a vállalatokra, amelyekben több évtizedes rutinra építik az adminisztrációt, és papíralapon őriznek minden dokumentumot.





A digitális maszknak az egészségügyben is hasznát vehetik majd. Az innováció lehetővé teszi a páciensek távoli azonosítását és az eredeti dokumentumok aláírásához szükséges jogi technológiát, de megfordítva az orvosokra is vonatkozik ugyanez. A betegek, az orvosok és az egészségügyi intézmények számára privát tárhelyet szolgáltat a magyar cég, emellett biztosítják a zárt csatornás kommunikációt is a felek között.





Hortobágyi Ágoston hangsúlyozta, hogy a digitális maszk „viselését” ugyan meg kell még szokniuk a cégvezetőknek, de egyre többen jönnek rá arra, hogy a digitalizáció már a jelen, és nem a jövő.