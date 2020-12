Covid-osztály nyílt a pszichiátriai intézetben, vezénylik át a nővéreket az addiktológiáról

Hétfő délután kaptunk egy levelet az egyik olvasónktól, aki arról írt, hogy szerdától bezár a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet addiktológiai osztálya, mert a nővéreket átvezénylik a koronavírusos betegek ellátására. Az ő édesapját az osztályon kezelték, december végéig ott is ápolták volna, majd a terv szerint egy vidéki intézménybe szállították volna rehabilitációra. A történtek miatt azonban szerdán haza kell őt szállítania, s információi szerint az osztályon több beteg is hasonló helyzetbe került. Amikor felhívott egy osztályon dolgozó nővért, ő is megerősítette mindezeket. Felháborítónak tartja az eljárást.

A teljes addiktológiai osztály bezárása egészen radikális intézkedésnek tűnik, és a Nyírő Gyula kórházban eddig nem is működött Covid-osztály, így először az intézmény honlapján kerestünk információt, de nem találtunk, így az igazgatóhoz fordultunk válaszokért.

Kéri Szabolcs, a Nyírő kórház megbízott intézményvezetője hamar reagált, kis türelmet kért, s ma megjött a hivatalos válasz is tőle. Ebben az áll, hogy a koronavírussal fertőzött betegek megnövekedett száma miatt

a kórháznak 48 óra alatt be kellett rendeznie egy Covid-részleget, s ezt kedden meg is nyitották.

Elismerte, hogy az új részlegbe a belgyógyászati járóbeteg-szakellátásban és az addiktológián dolgozó munkatársak közül vezényelnek át nővéreket és orvosokat, a Covid-részleg leterheltségének függvényében. Hogy ez a nővérek mekkora hányadát érinti, arról nem kaptunk pontos információt.

Az igazgató rögzítette, hogy egyetlen olyan betegnek sem kell hazamennie, akinek az állapota sürgős, azonnali orvosi beavatkozást igényel. Az addiktológiai osztályon továbbra is elérhető a járóbeteg-ellátás. Kéri Szabolcs azt írta az Indexnek, itt még kapacitást is tudnak növelni.

Amint a járványhelyzet javul, a teljes addiktológiai ellátást vissza fogjuk állítani, ahogy azt tettük eddig is.”

- hangsúlyozta az intézmény vezetője.

Borítókép: Az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet(OPAI) főépülete a Nyírő Gyula Kórházban MTI Fotó: Máthé Zoltán