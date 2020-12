Az idén is sütnek a sztárok mézeskalácsokat az Ökumenikus Segélyszervezet közreműködésével.

A Nemzeti élelmiszer-gazdasági válságkezelő (NÉV) programban eddig huszonhat élelmiszeripari vállalat kereste meg az Élelmiszerbankot, és több mint százmillió forint értékű élelmiszer-adományt ajánlottak fel a szervezet számára. Az adományok egy részét már kiosztották, egy része még itt van a raktárban, egy részét pedig január és március között osztják majd ki a rászorulóknak – közölte Nagy István agrárminiszter az MTI tudósítása szerint.

Sok rászoruló családnak jelentenek segítséget azok az élelmiszer-felajánlások, amelyek a nagyvállalatoktól érkeznek be

– mondta az agárminiszter. Beszélt arról is, hogy az Agrárminisztérium a Gazdaságvédelmi akcióterv részeként dolgozta ki a 25 milliárd forintos keretösszeggel rendelkező NÉV programot, amelynek célja, hogy Magyarországon továbbra is stabil legyen az élelmiszer-ellátás, megerősödjenek a termelési kapacitások és a munkahelyek védelme is.

A programból az élelmiszer-feldolgozó vállalkozások a foglalkoztatottak száma alapján pályázhattak, 8 milliárd forintos keret állt rendelkezésre. A támogatás lehetőségét a nagyvállalatok számára is megnyitották, viszont tőlük segítséget vártak cserébe: esetükben a pozitív elbírálás feltétele volt, hogy adományozzanak termékeikből a rászorulóknak, legalább a támogatási összeg 10 százalékának megfelelő értékben.

Erkölcsi kötelességünk ugyanis segíteni azokon, akik szükséget szenvednek. Nemcsak a nagyvállalatok, hanem mindannyian, és nemcsak az ünnep idején, hanem egész évben tehetünk azért, hogy minden nélkülözőnek egy kicsivel szebb legyen a karácsony és szebb legyen az év minden napja

– fogalmazott a miniszter.

Az AM tájékoztatása szerint a Karitatív Tanácsnak a szervezeti tagja többek között a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Magyar Református Szeretetszolgálat, a Baptista Szeretetszolgálat és a Magyar Vöröskereszt is.

Cseh Balázs, az Élelmiszerbank elnöke elmondta, hogy éves szinten 250 ezer nélkülözőnek próbálnak segíteni. Ebben a munkában nagy segítséget jelent a kormány válságkezelő programja, amelyben megvalósul az állami, a vállalati és a civil szféra hármas együttműködése.

Olyan nagy cégek, mint Pick Szeged Zrt., a Sole-Mizo Zrt., a Bonafarm Bábolna Takarmány Kft. vállalták, hogy a következő 2-3 hónapban összességében csaknem 20 millió forint értékben adományoznak termékeket az Élelmiszerbanknak, ezzel segítik a nehéz helyzetbe került embereket – erről Éder Tamás, a Bonafarm Csoport vállalati kapcsolatokért felelős igazgatója beszélt.