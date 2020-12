Szijjártó Péter: ha a román szélsőjobb a magyarokat inzultálja, a leghatározottabban fel fogunk lépni

Az Országgyűlés külügyi bizottságának ülésén csütörtök reggel meghallgatták Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki beszélt a határon túli magyarok helyzetéről is.

A tárcavezető azt mondta, hogy Ukrajnában továbbra is fenyegetés éri a magyar közösséget, és elfogadhatatlan, hogy ukrán különleges erők, a titkosszolgálatok, a kijevi kormány utasítására vonuljanak be iskolákba, vagy amikor felrobbantották a KMKSZ irodáját.

Az egyetemi szabadságra oly érzékeny nyugati barátaink sajnos nem szólalnak meg ez ügyben. Az EBESZ-nél, az Európai Tanács külügyi bizottságánál is felvetettem és a NATO-nál is, hogy egy integráción kívüli ország megtámad egy magyar kisebbséget, kértem, álljanak ki a magyarok mellett, az érdekképviseletek nem siettek a segítségükre lenni. Kezdeményeztük az EBESZ-nél, hogy küldjenek missziót Kárpátaljára, el is fogadták, majd közölték, hogy magyar nemzeti közösség képviselőivel semmiképp sem fognak szóba állni. Szégyenteljesnek tartom, az ukrán kormány vegzálásait is, de ugyanolyan szégyen a nemzetközi bürokraták hozzáállása, hogy elfordítják a fejüket, ha magyar közösségünket érik atrocitások