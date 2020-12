Napok óta merik ki a fáradt olajat a folyóból a ráckevei Duna-ágnál, ahol súlyos környezetszennyezés történt a múlt héten. Egy ismeretlen tettes több ezer liter olajat engedett a Dunába Szigetszentmiklósnál a csapadékvíz-csatornán keresztül. Az egyetlen pozitívum a történtekben, hogy a part menti úszóláp megfogta a szennyeződést, és mivel a szombati lakossági bejelentés nyomán a vízügyi hatóság és a Duna–Ipoly Nemzeti Park szakemberei merülőfalakkal hamar körbezárták nádast, az olaj nem jutott be a folyóba.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivőjét, Siklós Gabriellát a helyszínen értük utol. Elmondta, az elmúlt napokban több ezer liter szennyezett vizet, olajat és iszapot emeltek ki a területről,

összesen már 10 ezer liter felett tartanak, de egyelőre egyáltalán nem tűnik úgy, hogy a munka dandárjával végeztek volna.

Olajszivattyúkkal és kézi erővel is dolgoznak a szakemberek, a szennyezett vizet és az olajat 1000 literes tartályokba és 220 literes hordókba rakják, elkülönítve tárolják a helyszínen. Egy sanol nevű porral próbálják semlegesíteni az olajszennyezést, emellett olajitató lapokat is használnak a szennyeződés összegyűjtésére. A Duna–Ipoly Nemzeti Park munkatársaival egyeztetve fokozott óvatossággal építik az ideiglenes utat ahhoz, hogy a kotrógépekkel két irányból is meg lehessen közelíteni a védett úszólápot.

A vízügyi főigazgatóság közlése szerint a lápra engedett anyag az elemzés alapján főként motorolajat, kisebb részben gázolajat tartalmazott.

Nekikezdtek egy körgát építésének is, a szennyeződést a gát által körülölelt területről fogják legvégül kiemelni. Ezenfelül egy csapadékvíz-elvezetőt is felhúznak, ami azért fontos, hogy egy érkező eső ne mossa ki a szennyeződést a lápos területről.

1836 négyzetmétert érintett az olajszennyezés, az eddigi munkának köszönhetően jelenleg megközelítőleg 2-5 centiméter vastagon áll az olaj a lápban

– közölte az Indexszel Siklós Gabriella. A szennyezés bejelentését követően a szakemberek 20-25 centiméteres vastagságot mértek bizonyos pontokon, tehát a szivattyúzás jól halad, de a munka így is eltarthat még 1-2 hétig. A munkában az OVF tájékoztatása szerint a Ráckevei Duna-ági Horgász Szövetség tagjai is segítenek, ők csónakokkal vesznek részt a vízi élővilág megmentésében.

Szerencse kérdése volt

Az, hogy a nádas megfogta a szennyeződést, és hogy alacsony volt most a vízállás, mind hozzájárultak ahhoz, hogy az olaj nem folyt be a Dunába. Ez csak a véletlen szerencse műve, az anyag ugyanis folyamatosan terült szét

– magyarázta kérdésünkre dr. Hegyi Zoltán, a Duna–Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi őre szintén a helyszínről. Kifejtette, már most lehet látni, hogy lokálisan órási károkat okozott a fáradt olaj a flórában és a faunában is.

A többezres állománnyal bíró tőzegpáfrányok közel fele már most megsemmisült a olajszennyezésnek és a szennyeződéskitermelésnek köszönhetően, de a többi helyi vízinövényt is súlyos veszély fenyegeti.

Az állatok közül több halfajtát (a széles kárász, a lápi póc, a réticsík), a zöld békát, a mocsári teknőst, a vízisikló-állományt is megtizedeli a fáradt olaj, illetve a vidrát és az itt élő madárfajokat, például a réceféléket is veszélyezteti.

Dr. Hegyi Zoltán elmondta, a nemzeti parktól mindennap küldenek valakit a helyszínre, ha regisztrálni kell valamit, esetleg mentésben kell részt venni. Nem sokkal a beszélgetésünk előtt egy olajban ázó mocsári teknőst sikerült kimenteni a vízből.

Több százezres tétel

Fontos kérdés, hogy kinek és mi célból jut eszébe több ezer liter olajat engedni egy védett területre. Amíg a rendőrség nyomoz, mi megpróbáltuk megtudni, mennyibe kerül egy ekkora tétel elhelyezése ellenőrzött keretek között. A fáradt olaj felvásárlásával és elszállításával foglalkozó European Lube Kft. vezetőjét, Kovács Attilát sikerült elérnünk, aki azt mondta, egyáltalán nem biztos, hogy pénzügyi oka van a súlyos környezetszennyezésnek.

A tiszta és szennyezett fáradt olaj elhelyezése külön elbírálás alá esik. Ha egy cég hivatalosan működik, és a munka során tiszta olaj keletkezik nála, akkor a díjmentesen tudja elvitetni. Így nem lenne logikus, hogy valaki a Dunába öntse az olajat, hisz nem kerül neki pénzbe az elszállítása, viszont előfordulhat, hogy az illető nem akarja, hogy az olajmennyiség az elvitel során bekerüljön egy adatlapon keresztül a környezetvédelmi rendszerbe, mert így láthatóvá válik, hogy ő fáradt olajat termelt

– magyarázta az Indexnek.

Más kérdés, ha valaki szennyezett fáradt olajat akar elszállíttatni. Itt a tarifa tonnánként 50-70 ezer forint, vagyis 8-10 ezer liter esetében ez már akár 500-700 ezer forintos tétel is lehet, ami kiegészül a szállítási költséggel. Benne van a pakliban, hogy a súlyos környezetkárosítás mögött ennek az összegnek az elkerülése áll.

