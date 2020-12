MOK-elnök: észszerűbb struktúrát az egészségügyben

A pandémia rámutatott az ellátórendszer szerkezeti hibáira, a kihasználatlan kapacitásokra és főleg arra, hogy növelni kell a rendszer adaptivitását. Észszerűbb, rugalmasabb struktúrára és nem tartalékkapacitások fenntartásra van szükség – mondta a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke a MedicalOnline-nak.

Kincses Gyula szerint „kis túlzással alku nélkül foglalta a kormány jogszabályba a MOK bértábláját”, és a kamara mellé állt a hálapénz kivezetésében is. A MOK elnöke úgy vélte: az eredmények eléréséhez, a változások megindulásához hozzájárult az is, hogy „a vírushelyzet reflektorfénybe helyezte az egészségügyet”, aminek nyomán a kormány felismerte, hogy a reformok nem halogathatók, és muszáj szakmai partnerségre törekednie az orvostársadalmat képviselő testülettel.

Ugyanakkor a kamara irányítóit mellbe vágta, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény tervezetével kapcsolatos munkaanyag áttekintésére mindössze négy órát kaptak, ráadásul az kemény, orvosérdekeket sértő kitételeket tartalmazott.

Kincses Gyula jelezte: a kollégákat leginkább zavaró kérdések közül a kirendelésben valós eredményt ért el a MOK, hiszen a törvényben szereplő kétszer egy év korlátozás nélküli kirendelést sikerült évi maximum 44 napra levinni, és sikerült meghatározni azt is, hogy kik azok, akik nem rendelhetők ki.

Ellenben „a másik fájdalmas kérdésben”, a másodállások tekintetében nem sikerült eredményt elérni, még akkor sem, ha nem tiltásról van szó, hanem engedélyhez kötik azt, hogy az orvos a főállása mellett másutt is dolgozhasson – jelentette ki a MOK elnöke. Szerinte végrehajthatatlan a az erre megszabott 8 napos határidő, ezért arra számít, az engedélyeket automatikusan ki fogják adni.

Az elnök hiányolja a hálapénz kivezetéséhez szükséges átláthatóságot is a rendszerből, egy jó társadalmi kampányt hatékonyabbnak tartana a kamara a próbavásárlói kommandóknál.

A tervezett komplex egészségügyi reformról a kamarának még nincs ismerete, de arról igen, hogy a most felálló, új kórházirányítási struktúrát fel akarják használni a kapacitások valós, funkcionális felmérésére, esetleg ésszerűsítésére is. Az elnök szerint vannak arra utaló jelek, hogy a kórházfinanszírozás elmozdulna a bázisalapú megoldás felé. A kamara egyébként több pozitív elmozdulásra utaló jelet is lát a formálódó rendszerben. Sőt, még Pintér Sándor vonalasabb rendrakási hajlandóságát sem tartják ördögtől valónak, akkora a bizonytalanság a rendszerben az elmúlt évek átalakításai után.

Azt azonban sérelmezik, hogy a jogállással kapcsolatban még mindig nem ismert minden részlet.