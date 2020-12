Beszakadt a föld egy autó alatt Kaposváron, a szerencsétlen eset az egyik Rippl Rónai utcai társasház udvarában történt – írja a Sonline Somogy megyei hírportál.

Az autó tulajdonosa éppen boltba indult, amikor észrevette, hogy autója furcsán áll. Amikor jobban szemügyre vette, látta, hogy

a bal első kerekét félig elnyelte a föld.

A férfi hívta a tűzoltókat, és kérte, hogy mentsék ki kocsiját a gödörből. A katasztrófavédelem a bejelentés után nem sokkal a helyszínre is ért, az elsüllyedt autót egy emelőpárna segítségével szabadították ki. A körülbelül hatvan centiméter átmérőjű lyukat ezután körbekerítették. Mint írják, a szennyvízakna mellett található mély gödörben jól látszik, hogy a csapadék és a szennyvíz utat talált magának, és nagyobb területet is alámosott – félő tehát, hogy máshol is beszakadhat még a föld Somogy megye székhelyén.