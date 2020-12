Orbán Viktor bejelentése után megrohanták a boltokat a vásárlók

Megrohamozták a boltokat a vevők az elmúlt három napban, miután a kormányfő bejelentette, hogy szentestére felfüggesztik a 20 órától érvényes kijárási korlátozást - írta a Magyar Nemzet.

Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára felidézte, hogy a korábbi években is látványosan meglódult a forgalom a december 24. előtti napokban. Most azonban a járványügyi könnyítés hatása is megfigyelhető, az intézkedés ösztönzi a költekezést - vélekedett.

Kijelentette, esélyes, hogy az ünnepek előtti kiadások elérik a tavalyi szintet.

Bár idén a karácsonyt megelőző időszakban visszafogottabbnak bizonyult az ajándékvásárlás, a kereskedelem "lendületben volt" - összegzett Vámos György.

December 23-án 19 óráig tartanak nyitva az üzletek, 24-én legkésőbb 14-kor bezárnak, és legközelebb 27-én fogadnak újra vevőket - közölte a főtitkár.