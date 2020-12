Finn mintára segítik az újszülötteket, mert minden gyermek számít

Minden szülőnek joga van ahhoz, hogy gondoskodhasson csecsemőjéről, és minden újszülött megérdemli az élet biztonságos és támogatott kezdetét. Az Anyák az Anyákért Alapítvány és a babamamatudakozo.hu ennek szellemében közös adománygyűjtést indított az újszülött gyermekkel magára hagyott édesanyákért. Céljuk, hogy a lehető legtöbb olyan egyedülálló édesanyának azonnali segítséget nyújtsanak, akiket a szülés után nem vár otthon apa.

Magyarországon jelenleg az éves születésszám több mint 10 százalékát, közel 10 ezer újszülöttet és anyukáját érinti ez a nehézség. A beérkező adományokból baba-mama csomagokat állítanak össze számukra. Ez afféle kelengye, amely jelenleg 22 hasznos terméket tartalmaz a születés utáni első időszakra, van benne matrac, takaró, cumisüveg, body, rugdalózó, pelenka, popsitörlő, testápoló, fürdető, szoptatóstea, D-vitamin, cumi és nyálkendő is.





Nyolcvanöt évvel ezelőtt először a finn kismamák kaptak az államtól kartondobozt ajándékba, amely a baba ellátásához szükséges dolgokat tartalmazta. Volt egy különleges funkciója is: kiságyként használhatták, hiszen a benne elhelyezett matraccal bölcsőként funkcionált. Mostanra az anyává válás jelképe lett Finnországban, és egyfajta szimbólum is: az emberek közötti egyenlőség és a gyerekek fontosságának a jelképe, mivel anyagi és társadalmi helyzettől függetlenül minden szülő nő megkapja. A babamamatudakozo.hu ugyanebben a formában és üzenettel szeretne ennek hagyományt teremteni Magyarországon.



Terveik szerint a finn minta alapján a doboz később emlékdobozzá is válhat. Az északi országban a szülők 18-20 évig ebben gyűjtik a rajzokat, a fotókat, az első hajtincseket. A baba-mama csomag az adományozó település címerét is magán viseli, így amikor a gyermek kirepül, mindig szem előtt lesz, honnan indult az élete.

Ugyan a koronavírus-járvány miatt az önkormányzatok az idén meglehetősen nehéz helyzetbe kerültek, de sorra jelzik szándékukat a jövőbeni csatlakozásra. A családbarát baba-mama csomag nemcsak hatalmas segítség az újszülöttnek, hanem jelentős eszmei értéke is van, és erősíti az önkormányzat társadalmi felelősségvállalását

– magyarázta Huber Katalin, a 14 éve működő, több mint 200 ezer tagot számláló családi közösségi honlap tulajdonosa, aki maga is egyedülálló háromgyermekes anya, ezért önmaga példájából kiindulva is szeretne kiállni az elhagyott újszülöttekért.