Nem kell sorba állni a táppénzes papírért

A legfrissebb, december 24-én megjelent Magyar Közlönyben olvasható az a kormányrendelet, amely értelmében a munkaképességet vagy ellenkezőleg, a munkaképtelenséget igazoló okmányokat a háziorvosok kérésre, elektronikus úton, e-mailben is megküldik az ezt igénylőknek.

A könnyítést a kormány a járványhelyzetre való tekintettel vezette be, ebben az is áll, hogy a dolgozók az igazolást a munkáltató felé maguk is elektronikusan továbbíthatják. A kormányrendelet módosítása 2021. február 8-ig lesz érvényben – írja a Magyar Nemzet .