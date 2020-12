Karácsonykor csökkent a járványügyi kihágások száma

Az elmúlt öt nap alatt az ünnepek miatt nem tartott sajtótájékoztatót a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs, mostani első munkanapjukon viszont az derült ki, hogy arányaiban a szokásosnál kevesebb alkalommal volt szükség a hatóságok fellépésére.

Fotó: koronavirus.gov.hu

A maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt 834 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök december 23. és 27. között, ami napi átlagban mintegy 167 embert jelent, és ez a szokásos számoknak csupán a kétharmada. Az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője közölte, a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet szeptember 21-ei hatályba lépése óta már összesen 16 278 alkalommal léptek fel a szabályszegőkkel szemben. Közülük ezúttal

754-en közterületen,

57-en más nyilvános helyen,

23-an pedig tömegközlekedési eszközön

nem viselték előírásszerűen a maszkot az elmúlt öt napban.

Fotó: koronavirus.gov.hu

Gál Kristóf arról is beszámolt, hogy 670 vendéglátóhelyen is intézkedniük kellett aszabályok megsértése miatt, ebből 179 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 491 esetben pedig az üzletek korlátozott nyitvatartására és az üzletben való tartózkodásra vonatkozó szabályokat nem tartották be.

A kijárási tilalmat az elmúlt öt nap alatt 1668-an szegték meg, 11-en közülük a nyilvános helyen történő csoportosulás tilalmát nem tartották be.

A járőrök hat eltévedt kutyasétáltatóval találkoztak. A kijárási korlátozást november 4-étől vezették be, amelyet a kijárási tilalom november 11-étől váltott fel. November 4-e óta a rendőröknek 17 792 szabályszegővel szemben kellett intézkedniük.

Fotó: koronavirus.gov.hu

Az ünnepek alatt is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértők közül 279-et helyszíni bírsággal sújtottak. Az átutazókat szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 8792 rendőri intézkedésre volt szükség.

Az elmúlt napokban 59 832 alkalommal ellenőrizték személyesen a rendőrök a hatósági házi karanténban lévőket. Újonnan 1530 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, ami mindenféle összehasonlításban jóval alatta marad a megszokottnak. Jelenleg 22 779-en vannak hatósági házi karanténban, és alig egytizedük vállalta, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat.