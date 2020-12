Feljelentés-kiegészítést rendeltek el Bayer Zsolt „harcostársának" ügyében

Feljelentés-kiegészítést rendelt el Bayer Zsolt egy korábbi kijelentésével kapcsolatban a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK), amely jelenleg is folyamatban van – olvasható az atv.hu-n.

Korábban az Index is írt róla, hogy a nyomozó hatóság „szexuális visszaélés bűntett gyanúja” miatt hivatalból eljárást indított Bayer Zsolt kijelentései nyomán, amelyek a Szájer-ügy kirobbanása után a Hír TV december 3-i Háttérkép című műsorában hangzottak el. Bayer Zsolt korábban ezt mondta:

Egykor volt barátunk, harcostársunk egy 12 órás autóúton félve, dadogva, majdhogynem sírva vallotta meg nekem, hogy homokos. Tizenkét órára volt szükség, hogy ezt be merje nekem vallani húsz évvel ezelőtt. Mondtam, hogy semmi baj, ettől még barátunk maradunk. Ugyanez az ember két év múlva, a legkisebb skrupulus, fenntartás és zavar nélkül röhögve mesélte, hogy ő azért szeret többek között Thaiföldre járni, mert ott kisfiúk is rendelkezésre állnak. Két évre volt tehát szüksége. Értitek, ugye, hogy a lefelé tartó spirállal mire is gondolok?