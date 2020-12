'56-ban volt utoljára ilyen szilveszterünk

1956-ban volt utoljára kijárási tilalom Magyarországon, más okokból, de most is szigorú szabályok között várjuk az új évet. Összeszedtük, hogy mit szabad és mit nem a pandémia alatt idén szilveszterkor.

Ki lehet menni az utcára?

Az év utolsó napján is szigorú szabályok vannak érvényben a koronavírus-járvány miatt. A november 11-től életbe lépett kijárási korlátozások miatt

este 8 és reggel 5 között nem lehet az utcán tartózkodni.

Idén az utcabálokat, szabadtéri rendezvényeket is megtiltották.

De a családtagjaim átjöhetnek koccintani?

Igen, a jelenleg is érvényben lévő kijárási korlátozások betartása mellett

10 főig összegyűlhetnek a családtagok,

de akkor ott is kell maradni másnap reggelig. A 14 év alatti gyermekekre ez a létszámkorlátozás nem vonatkozik.

Petárdázni azért még szabad?

Amúgy sem ajánlott, mert évente sok baleset származik belőle, az állattartók és házi kedvencek számára pedig igazi rémálom a petárdázás. Ha valaki nem bírja ki durrogtatás nélkül, bizonyos pirotechnikai eszközöket most is szabad használni, de azokat is csak magánterületen.

Mit és hol lehet robbantgatni akkor?

A társasházak erkélyei nem minősülnek magánterületnek, a közös udvaron azonban lehet, de csak akkor, ha a házirend ezt megengedi. A saját kertjében viszont szabadon tűzijátékozhat bárki. A pirotechnikai eszközöket 4 csoportba sorolják, ebből az 1. és 2. besorolás alá tartozókat lehet használni. A tortatűzijáték oké, de a nagy rakétákról idén le kell mondani.

(Borítókép:Budapest Eye a kiürült Erzsébet téren. Fotó: Bánkúti Sándor / Index )