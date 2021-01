Így még nem láthattuk: magyar cég térképezte fel a horvátországi földrengést

A magyar a Geo-Sentinel Kft. kutatói által közzétett mérések alapján a horvátországi Petrinjában óriási károkat okozó, év végi földrengés nyomán akár fél méterrel is elmozdult a talaj a rengés epicentrumának környékén.

Fotó: Anadolu Agency / Getty Images Hungary A földrengésben megsemmiisült ház Petrinjében.

Az elemzéshez az Európai Unió Copernicus programja és az Európai Űrügynökség Sentinel–1A radaros földmegfigyelő műholdjától származó adatokat használták fel a kft. kutatói – írta meg az infostart. Erre az eredményre közvetlenül a földrengés előtti és utáni időpontból származó mérések úgynevezett interferometrikus összevetésével jutottak. Magyarországon bizonyára elsőként, de valószínűleg a világon is az elsők között térképezték fel a horvátországi földrengés okozta elmozdulásokat, a felszín maradandó deformációját. Az interferométeres módszer lényege, hogy a rengés előtt és után ugyanazon terület fölött végzett radarmérések fázisinformációjából előállítható az elmozdulás rendkívül részletes és pontos térképe.

A földrengéssorozat csúcsának számító rengés december 29-én, ebédidőben pattant ki Magyarország déli határaitól nem is nagyon messze, Zágrábtól 50 kilométerre dél-keletre. A Richter-skála szerinti a 6,4-es erősségű földrengést hazánkban is érezni lehetett. A biztosítók szerint a hazai kár mérete is elérheti a 100 millió forintot.

Már az előző napon, illetve azóta is voltak jelentős földmozgások a környéken. Ekkora rengés a térségünkben

rendkívül ritka, lényegében a közvetlen környezetünk tektonikáját és a reológiáját tekintve a lehetséges maximumhoz közeli nagyságot képviseli

emelte ki a felszín elmozdulásáról elemzést készítő magyar cég.