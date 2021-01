Újabb útszakaszokon kell útdíjat fizetni januártól

Több útszakasz is fizetőssé vált 2021. január 1-től a személygépkocsikat, az autóbuszokat és 3,5 tonna alatti tehergépjárműveket vezetők számára

– írta az autópályamatrica.hu. Így a díjköteles hálózat részévé vált az M25 Eger, az M85 folytatása, Sopron gyorsforgalmi bekötése is. Fizetni kell az M4 Pest megyei, illetve Berettyóújfalutól a román határig tartó szakaszán is. Ahogyan az M76 első hat kilométerén is az M7-től Balatonszentgyörgyig.

Emlékeztetnek: ha tévedésből hajtottunk fel a díjköteles úthálózatra, a felhajtástól számítva maximum 60 perc áll rendelkezésünkre, hogy megvásároljuk az úthasználati jogosultságunkat. Ne felejtsünk el matricát vásárolni, akár egy heti (tíz napos) matrica vásárlásával is jelentős pótdíjtól kímélhetjük meg magunkat.