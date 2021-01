Elfajult a szilveszteri iszogatás Sopronban

A rendőrség szilveszterkor este háromnegyed nyolc körül kapott állampolgári bejelentést, hogy Sopronban, a Terv utcában egy sérült fiatalember fekszik az úton. A helyszínre érkező mentősök kórházba vitték, ahol megállapították, hogy súlyos sérülést szenvedett.

A sértett beszámolt róla, hogy két, általa látásból ismert férfival italozott a lakóhelyén, majd elindultak egyikük lakására, hogy ott folytassák a mulatozást. Amikor odaértek, mindketten nekiestek. Később csatlakozott a támadókhoz egy társuk, aki fegyverrel megfenyegette a már földön fekvő sértettet, egyszer a levegőbe lőtt, majd a pisztoly markolatával megütötte. Ezután elvették a megvert fiatalember pénzét és mobiltelefonját.

A személyleírás alapján a rendőrök néhány órán belül azonosították a két támadót, B. Zsolt András harmincéves soproni és B. László 29 éves debreceni lakosokat. Mindkettejüket a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége fogta el, majd előállították a megyei rendőr-főkapitányságra és fegyveresen elkövetett rablás bűntette miatt – őrizetbe vételük mellett – gyanúsítottként kihallgatták őket.

Január 1-jén elfogták a harmadik verekedőt is, a 36 éves H. Péter László soproni lakost. Őrizetbe vették őt is, majd gyanúsítottként kihallgatták. A lakóhelyén a nyomozók több fegyvert is lefoglaltak. Egyelőre szakértők vizsgálják, hogy melyiket használták a bűncselekmény elkövetésekor.

A Győr–Moson–Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság kérte mindhárom gyanúsított letartóztatását.