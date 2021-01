Év végén nyílik meg a Magyar Zene Háza a Városligetben

Ez év végén megnyílik Magyar Zene Háza a Városligetben – jelentette be Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa. Hozzáfűzte: a park rehabilitációjának a következő ütemében pedig megújul, és visszanyeri régi fényét a park egykori történeti bejárata, a Rondó, új szakasszal bővül a Városligeti Promenád.

15 Galéria: Magyar Zene Háza Fotó: Bánkúti Sándor / Index

Látványos attrakcióként visszatér a Ballon kilátó, valamint 2022-ben kész lesz az új Néprajzi Múzeum és Magyar Zene Háza környezetének kertészeti kialakítása is megvalósul.

Ez év őszén egyedi és látványos kiállítással nyílik meg a nagyközönség számára a Liget projekt keretében megvalósuló új kulturális intézmény, a komáromi Csillagerőd is – olvasható a Városliget Zrt. Indexhez is eljuttatott közleményben.

Kapcsolódó Egy boldog főigazgató és a világ legjobb leendő kultúrnegyede a Ligetben Két éven belül megnyílik az új Néprajzi Múzeum, az új Nemzeti Galériáról még tárgyalni kell a kormánynak és a fővárosnak

Baán László utalt arra is, hogy tavaly birtokba vehette a közönség a Városligeti Sportcentrumot és a két kilométeres Futókört, a Mőcsényi Mihály botanikus kertet és egy újabb Kutyás Élményparkkal is gazdagodott a Liget. Ezzel már csaknem 150 ezer négyzetméter zöldfelület újult meg a parkban. Jelezte azt is: a tavalyi évben mérföldkőhöz érkezett a Városliget autómentesítése is, átadták a Dózsa Györgyi úti Múzeum Mélygarázst, amelynek felszínén a Városligeti Promenád várja a látogatókat.

„A Kormány továbbra sem tett le Európa jelenleg legnagyobb kulturális fejlesztése, a Liget Budapest Projekt teljes körű megvalósításáról,

azt továbbra is a nemzet és a főváros érdekében álló, a Városliget legjobb és legsajátabb hagyományait követő fejlesztésnek tekinti.” – mondta Baán László. Szerinte az elbontott Petőfi Csarnok helyére tervezett Új Nemzeti Galéria, az Ötvenhatosok tere és az Ajtósi Dürer sor sarkán lévő betonfelületre tervezett Városligeti Színház újjáépítése és a Közeledési Múzeum eredeti tervei alapján megépülő Magyar Innováció Háza semmiféle zöldfelület veszteséget nem jelentene, hiszen mindegyik tervezett épület helyén korábban is épületek álltak.

Megjegyezte, hogy ezek megvalósítását a főváros vezetése egyelőre akadályozza. Szerinte sokatmondó az a tény, hogy a városvezetés az általa akadályozott három kulturális intézmény tekintetében eddig elzárkózott mindenfajta szakmai egyeztetéstől, ez is bizonyítja, hogy nincs olyan szakmai érvük, amely a projekt teljes körű megvalósítása ellen szólna.

Ugyanakkor nincs semmilyen időkényszer, egy ilyen történelmi léptékű fejlesztés megérdemli akár évekig is türelemmel kivárni a teljes körű megvalósítás lehetőségét

– tette hozzá. A park zöldjének védelme nem lehet indok a Liget Projekttel szemben, hiszen annak köszönhetően több tízezer négyzetméterrel, a mostani 60 százalékról 65 százalékra nő majd a Városliget zöldfelülete - közölte Baán László, aki szerint számos forgatókönyv létezhet, melynek révén elhárulhatnak az akadályok a történelmi léptékű kulturális és zöldfelületi fejlesztés elől.