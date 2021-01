Zsúfolásig megtelt a Kékestető, egymást érik a szánkók és az autók

A Kékestető már megtelt, ismét lassú a forgalom Mátraházán. A terveknek megfelelően a Gyöngyösi Városrendészet és Polgárőrség koordinálja az ideérkezőket – írja a síparadicsomot üzemeltető Kékestető 1014m a Facebook-oldalán.

Szombaton újra nagyon sokan mentek fel a Kékestetőre, a képeken is látszik, hogy több helyen is lehet szánkózni, és ezt ki is használják a turisták. A torony előtt az angyalok tisztásán, a déli sípálya tetején egy rövid szakaszon is többen csúsznak a pálya és az erdő mellett.

Az üzemeltető azt írja, hogy a most érkezők lehetőség szerint vegyék igénybe a tömegközlekedési eszközöket, a menetrend szerinti járatot zavartalanul felengedik az alsó parkolóig.

Sokaknak talán az is élményt jelenthet, ha körülnézhetnek a havas tájon a toronyra szerelt webkamerákon keresztül.

A sípályát üzemeltető cég felhívja a figyelmet, hogy az országosan hatályban lévő szabályzat szerint kötelező az arcot eltakaró maszk használata a Kékestető teljes területén.

A szabályok betartását a rendőrség és a Városrendészeti Igazgatóság munkatársai ellenőrzik. A szabályok megszegését a rendőrség szankcionálja a kormányrendeletben foglaltak alapján.