Pénzt kap mostantól, ha helyettesítést végez a bölcsődei dolgozó

A bölcsődés életkor meghatározó egy kisgyermek jövője szempontjából, ezért idén is bővítjük a bölcsődei férőhelyek számát, javítjuk a bölcsődék finanszírozását és növeljük a bölcsődékben dolgozók anyagi elismerését is. Az idei évtől egy újfajta elismerést is bevezettünk a kisgyermeknevelők számára, részletek a videóban!