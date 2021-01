Negyedszázados hallgatás után újra elindul a Tilos az Á

A Mikszáth tér 2. történelmi hely. Innen indult el a Tilos Rádió, a TÁP Színház, a Rádió C, és ez az a hely, ahol a Kispál és a Borz házi zenekarnak számított, vagy ahol a Quimby a legelső koncertjét adta. A rendszerváltás előtti underground és az új idők fiatal értelmisége itt minden este felsorakozott, mígnem 1995-ben bezáratták.

Fotó: Facebook

Mostanában ugyan nem hatósági döntés ítélt hasonló sorsra más szórakozóhelyeket, hanem gazdasági érdekcsoportok pénzügyi megfontolásai, de ahogy azt az Index is megírta, Budán és Pesten is halálra ítéltek egy-egy ikonikus helyet. Éppen emiatt kereste meg szerkesztőségünket Somogyi Zoltán, aki három másik szórakozóhely, a Kuplung, a Zöld Pardon és az Instant alapítói és tulajdonosai nevében is beszélt az újranyitás tervéről.

A Wichmann-kocsma és a Márványmennyasszony szétrombolása még erősebben ráébresztett minket felelősségünkre. Arra vállalkozunk tehát, hogy újraélesszük Budapest egy fontos kulturális emlékét

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ez a hely mindig is a Tilos az Á marad, bárki bármikor is próbálkozott korábban más elnevezésekkel. A legutóbbi időkben Zappa Bistro néven működő helyet idén tavasszal visszakeresztelik Tilos az Á-ra, és ha a járványhelyzet megengedi, ott folytatják, ahol 26 éve abbahagyták.

Ami egyszer volt, újra nem jön el, de átélhető nap nap után. Jól tudjuk ezt mi is. Éppen ezért nem klónozni szeretnénk az egykori Tilost, hanem méltó módon tisztelegni előtte, mégpedig úgy, hogy újra átéljük az élményt minden hajnalig tartó estén.

Mindeközben a Zappa sem múlik el nyomtalanul, az újonnan megnyíló zenés bisztró nem hagyja veszni azt a tudást és tapasztalatot, amit az elmúlt tíz évben magára szedett. Nem válik tehát múzeummá, nem díszleteket és papírmasé figurákat építenek, hanem olyan közösségi életteret akarnak kialakítani, ahol mindenből sugárzik a zene, a sokszínűség, az elfogadás és a nyitott gondolkodás érzése – vázolta elképzeléseit az egyik főszervező.