A nyugdíjasszervezetek csak az európai engedéllyel rendelkező oltásból kérnek

A Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (Nyuszet) szerint a hatvan év felettieknél is csak olyan oltóanyagot szabad használni, amelyet az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) is jóváhagyott, amelyben a magyar emberek megbíznak, és a későbbiekben az unión belüli szabad mozgást biztosítja – tájékoztatta a szervezet az MTI-t. Attól tartanak, hogy az operatív törzs és a kormányzati szereplők nyilatkozatai alapján a rendvédelmisek, de még a sportolók is beelőzhetik a nyugdíjasokat. Hozzátették:

Mindeközben az időseket azzal riogatják, hogy ők majd megkapják azt a kínai vakcinát, amivel Kínában jelenleg csak 59 éves korig oltanak.

Az Európai Unió a világ vélhetően legjobb koronavírus elleni vakcináira szerződött le. Ezekkel a vakcinákkal fél év alatt megoldható lehet a szükséges minimális átoltottság − hangsúlyozta a szervezet, hozzátéve: a járványkezelésnek a gyorsaság mellett a kockázatminimalizáláson és a hatékony oltási rendszeren kell alapulnia.

Elfogadhatatlan, hogy bizonytalan eredetű és a klinikai tesztek tanúbizonysága szerint jóval kisebb hatásfokú vakcinákkal kívánja beoltatni a kormány az idős generációt. Külön riasztó, hogy olyan vakcinát szándékoznak alkalmazni, amely elölt vagy legyengített vírust tartalmaz, hiszen ez az oltási szövődmény kockázatát és a szervezet jelentősebb megterhelését jelenti egy már eredendően veszélyeztetettebb korcsoportnál, azaz az időseknél

− írták a közleményben. Szerintük minden embernek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy eldönthesse, az EMA által jóváhagyott valamelyik vakcinával vagy a magyar hatóságok által ideiglenesen engedélyezett egyéb vakcinával kívánja beoltatni magát.