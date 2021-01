Ez meglepő, de Márki-Zay Péter simán megdicsérte Lázár Jánost

Örömmel konstatálta Márki-Zay Péter, hogy Lázár János korábbi kancelláriaminiszter Szentesen nyilatkozott a hódmezővásárhelyi Médiacentrum által működtetett Vásárhelyi Televíziónak a közeljövőben induló, Hódmezővásárhely és Szeged között létesítendő tram-train projektről. A Médiacentrumot ugyanis állítólag szeptember óta bojkottálta a helyi Fidesz.

Most viszont Lázár János a hamarosan induló tram-traint reklámozta, és jól tette

– rögzítette Hódmezővásárhely polgármestere.

LÁZÁR JÁNOS ELŐSZÖR NYILATKOZOTT A MÉDIACENTRUMNAK Szeptembertől a helyi Fidesz bojkottálta a Médiacentrumot (Cseri... Publiée par Márki-Zay Péter sur Mercredi 20 janvier 2021

A nyilatkozat apropója, hogy szerda délután mutatták be Szentesen az ország első vasút-villamosát, amely várhatóan ősztől szállítja majd az utasokat Szeged és Hódmezővásárhely között. Ehhez a MÁV-Start még 2017. májusában szerződött 12 jármű beszerzésére a spanyol Stadler Rail Valenciával.

A Szeged és Hódmezővásárhely közötti 25 kilométeres távolságot autóbusszal körülbelül 50-55 perc alatt lehet megtenni, a vasút-villamossal a menetidő 37 percre csökkenthető. A két Csongrád-Csanád megyei település között csúcsidőben akár 15 percenként is indulhatnak majd a járatok, ezzel pedig naponta 10 ezer ember utazását tehetik kényelmesebbé.

A hódmezővásárhelyiek az évszázad legnagyobb üzletét kötötték azáltal, hogy nekik egy forintjukba sem kerül és egy nyolcvanmilliárdos beruházást nyert el. A város történetében az elmúlt 150 évben nem volt ekkora beruházás

– értékelt a Vásárhelyi Televíziónak Lázár János, mintaprojektért felelős kormánybiztosi minőségében.

Márki-Zay Péter azt írta, „a kommunista pártállamot építő Fidesz-médiával szemben” ők a tisztességes tájékoztatásban hisznek, a „hazug propagandát” pedig meghagyják a kormánypártoknak.

Lázár urat és képviselőit szeretettel várjuk a vásárhelyi televízióban, ha a bátorságát összeszedi (erre 3 év kevés volt), egy közös élő műsorban. A mai példa reményt ad, hogy egyszer ide is eljutunk

– zárta sorait a polgármester.



Ez a bejegyzés azért is lényeges, mert az ellenzéki polgármester és a korábbi kancelláriaminiszter konfliktusai az elmúlt években számtalan alkalommal láttak nyilvánosságot. Egyebek között például korábban Lázár rágalmazási pert indított Márki-Zay ellen, amiért a polgármester korrupcióval, bűncselekmények elkövetésével hozta hozta összefüggésbe a kormánypárti politikust. A pert első fokon a városvezető elveszítette, igaz, jóval enyhébb büntetést kapott, mint amit Lázár akart elérni. A kettejük közötti pereskedés egy emlékezetes momentuma volt az is, amikor a fideszes képviselő még kezet sem volt hajlandó fogni a tárgyalásra érkező Márki-Zay Péterrel.

A polgármester egyébként két napja is terjedelmes bejegyzést szentelt politikai ellenfelének. Itt többek között Lázár János egy hazugnak tartott állítására emlékeztetett, s bírálta korábbi városvezetését, valamint a tram-train-projekttel kapcsolatban kifejtette, hogy a rábízott beruházás

nemcsak a használt sínek lefektetéséről, majd felszedéséről, de a sokszoros költségnövekedésről és határidő-túllépésekről vált nevezetessé.

Köszönetét fejezte ki ugyanakkor, amiért a politikus 12 plusz 10 millió forinttal támogatta Hódmezővásárhely városát.

AHOL RAJTAM MÚLIK, MINDEN TOLVAJ MEGFIZET - NINCS KETTŐS MÉRCE Először is, köszönetemet fejezem ki Lázár Jánosnak: a... Publiée par Márki-Zay Péter sur Lundi 18 janvier 2021

Lázár János egyébként a tegnapi szentesi bemutatón az Indexnek is nyilatkozott. Ebben ugyancsak hangsúlyozta a projekt történelmi jellegét, s rögzítette: a kormány célja az, hogy a most létrejövő vasút-villamoson keresztül Hódmezővásárhelyt és Szegedet Szabadkával is összekössék.