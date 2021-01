Koronavírus: ismét 98-an haltak meg egy nap alatt Magyarországon

1311 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 356 973 főre nőtt a hazánkban azonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 98 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 11 811 főre emelkedett – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 237 362 fő, az aktív fertőzöttek száma 107 800 főre csökkent. 3959 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 274-en vannak lélegeztetőgépen. Eddig 138 983 fő kapott oltást, közülük 5815 fő már a második oltását is megkapta. Az eddig beoltottak többsége egészségügyi dolgozó, emellett már tízezer idősotthonban lakó és dolgozó oltása is már megtörtént.

Egy nappal korábban 1410 magyar embernél mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 355 662 főre nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Csütörtökre elhunyt 98, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma aznap 11 713 főre emelkedett.

A csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely arról beszélt, hogy azok, akik megkapták az oltást, vagy átestek a koronavíruson, kaphatnak egy védettséget igazoló okiratot, egy plasztikkártyát. A miniszterelnökséget vezető miniszter ugyanakkor azt is mondta, hogy az ő esetükben nem lesz értelme fenntartani az este nyolc óra utáni kijárási tilalmat. Erről azonban az Orbán-kormány még nem döntött.

Az eddigi védelmi intézkedések tehát továbbra is érvényben vannak, és február 1-jéig érvényben is maradnak.

Eddig összesen 134 554 fő kapott oltást, 4030 fő a második oltását is megkapta. Többségében egészségügyi dolgozók oltakoztak, és emellett tízezer idősotthonban lakó és dolgozó oltása is megtörtént. Az oltás ütemét, gyorsaságát a vakcinák érkezése határozza meg. A szerdán 36 ezer ember oltására elegendő vakcinaszállítmány érkezett, a következő szállítmány jövő héten érkezhet.

Az itthon ideiglenes engedélyt kapott orosz vakcina. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön utazott Moszkvába, hogy a beszerzésről tárgyaljon. Várhatóan pénteken derül ki, hogy mennyit rendelt a kormány a Szputnyik V-ből.

Az oltás továbbra is ingyenes és önkéntes, de mindenképpen érdemes rá regisztrálni. A vakcinára már több mint egymillióan regisztráltak a vakcinainfo.gov.hu honlapon és postai úton.

(Borítókép: A Pécsi Tudományegyetem orvostanhallgatója koronavírusteszthez mintát vesz egy férfitől a szociális alapszolgáltatásban és a család- és gyermekjóléti szolgáltatásban dolgozókat tesztelésén Székesfehérvári Járási Hivatal épületében 2021. január 17-én. Fotó: Vasvári Tamás/MTI)