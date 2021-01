Kérdéses volt, hogy megmarad-e a füle az Újpesten megkéselt rendőrnek

Otthon lábadozik a családjával, és egyre jobban van az a 26 éves rendőr, akit decemberben megkéselt egy férfi. Péter intenzív osztályra került, életveszélyes állapotban volt, de a sikeres orvosi beavatkozásnak köszönhetően életben maradt.

Az viszont kérdéses volt, hogy megmarad-e a füle, de végül összeforrt a seb rajta. Már nincsenek a testében varratok és kapcsok, fájdalomcsillapítókat sem vesz már be, de esténként azért még vannak fájdalmai. Két hétig szilárd táplálékot nem fogyasztott, de most már édességeket is eszik. Azt még nem tudja, mikor megy vissza dolgozni – mondta el Facebookra feltöltött videójábana rendőrség.

2020. december 24-én egy zavartan viselkedő férfi rátámadt a IV. kerületi társasházhoz kiérkező járőrökre, egyikőjüket többször megszúrta. A járőrpáros másik tagja, egy őrmesternő több lövést adott le a támadóra, egy délegyházi férfira, aki a helyszínen meghalt.