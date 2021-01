Jogilag rendben van, hogy Schobert Norbi magánnyomozót állít a kommentelőkre

Az utóbbi idők egyik legforróbb témája, hogy Tóth Gabi kirúgatott egy embert a munkahelyéről, mert az neki nem tetsző kommentet hagyott az egyik posztja alatt. Ezt követően Schobert Norbert jelentkezett azzal, hogy ugyan nyaralásból visszatérve már hiányzott neki az, hogy változatos módon küldjék el az anyjába a kommentelők, de azért magánnyomozót fogadott, hogy néhány felhasználót be tudjon perelni az erős hozzászólások miatt. Felmerül a kérdés, hogy mennyire jogosak ezek az intézkedések a hírességek részéről.

Tóth Gabi esetéből azért lett nagy balhé, mert „kirúgatott” egy embert a munkahelyéről. Az énekesnő elmondása szerint az történt, hogy ő megnézte a kommentelő profiját, ami nyilvános volt, ahogy az is, hogy épp hol dolgozik. Ezt követően megkereste a kommentelő munkáltatóját, ahol tájékoztatta a vezetőt arról, hogy egy alkalmazott munkaidőben olyan kommentet írt, melyben az ő gyermekének halálát kívánja. Tóth Gabi szerint részéről itt véget ért a történet, a cég döntése volt, hogy mit kezdenek ezzel az információval. Az intézkedésnek meglett a következménye: a kommentelőt kirúgták.

Az, hogy Tóth Gabi megkeres egy munkáltatót, elvileg nem ütközik jogszabályba, de kirúgatni nem tud senkit. Az a munkáltató döntése, hogy a dolgozót ezért kirúgja-e, ez munkaszerződés kérdése is, amely szabályozhatja a munkahelyen kívüli viselkedést

– mondta az Index által megkeresett témában jártas jogász.

Kommentelő után nyomozni csak gondosan és szépen

Schobert esete egy kicsit más. Azon túl, hogy egyik nap még azt mondta a nyaralásból visszatérve, hogy hiányzott neki Magyarország, de az is, hogy elküldjék a francba, másik nap már azt nyilatkozta a Blikknek, hogy elege lett, egy ideje már amúgy is figyelt pár kommentelőt, és nyomozót is fogadott, hogy be tudja perelni őket.

Eddig tűrtem, de elég volt! Nem tűröm tovább, hogy a családunkat gyalázzák, és a termékeimet válogatott hazugságokkal rossz színben tüntessék fel. 2021 a rettentő megtorlás és a válaszcsapás éve lesz

– mondta Schobert.

Mivel Norbi csak akkor perelhet, ha ismeri a posztoló lakcímét is, ezért ha magánnyomozót fogad a lakcím jogszerű kiderítésére – ez adott esetben jogos érdek is lehet, a lakcímnyilvántartásból is kikérhető –, akkor ez jogszerű lépés, ha a magánnyomozó nem használ tiltott eszközöket az adatok megszerzéséhez, és csak a bírósági perhez használják fel az alperes nevét és címét.

Schobert nyilatkozata a perelésen túl azért is érdekes, mert leírta, hogy komoly összeget, konkrétan arra számít, hogy 100 millió forintot fog ítélni neki a bíróság. Ezzel kapcsolatban megkerestünk egy témában jártas jogászt, aki azt mondta, hogy

több száz millióra akkor sem tud perelni, a jogi környezet és a bírósági gyakorlat nem ad erre reális lehetőséget.

Ha összesen tehát több alperestől számít ennyi pénzre, az persze nem lehetetlen. Érdekes fejlemény, hogy azóta Dér Heni és Tatár Csilla is megnyilvánult a negatív kommentekkel kapcsolatban, hogy valamilyen módon fel kéne lépni ezek ellen. Az énekesnő (Tóth Gabihoz hasonlóan) gyermeke védelme miatt tenne intézkedéseket, Tatár Csilla inkább csak az értelmes diskurzus felé terelné a beszélgetéseket.

Még mindig azt gondolom, hogy a normális emberek sokkal többen vannak, csak a hülyék hangosabbak! [...] Mérges vagyok, mert legitim a jelenlétük, csak lehetne ezt a hihetetlen követőbázist gondolkodásra ösztönözni, vitahelyzetet eszközölni.

Ugyanide tehetjük még Szikora Róbert posztját is, amiben az énekes azt írta:

A Csikidamm hazaárulóktól el kell határolódni, meg kell tisztulni, és így újjászületve várni a feltámadást, a nyarat.

A poszt lényege, hogy mellőzzük a gyűlölködő kommenteket, megnyilvánulásokat.

Van-e megoldás a hírességek problémájára? Kell-e tűrni a minősíthetetlen, fenyegető kommenteket? Utóbbira nehéz konkrét választ adni. A Puzsér Róbert vs. Hajdú Péter per is ezt bizonyítja. Az biztos, hogy a pereskedésen túl is van megoldás.

Arra nincs lehetőség a Facebookon és az Instagramon, hogy bárki letiltsa a kommentelés lehetőségét. A YouTube-on igen, be lehete ezt állítani, az említett két felületen azonban ez technikailag nem lehetséges. De még mindig megteheti azt a poszt szerzője, ami a legegyszerűbb is, hogy egyáltalán nem olvassa a kommenteket. Nem olyan nagy dolog ez, hisz több híresség is nyilatkozott már így, hogy egyszerűen nem olvassa, nem foglalkozik a kritikákkal.

Ha ez mégsem menne, akkor is van megoldás. A nagyobb oldalaknál azért szokott lenni egy háttérstáb, de egy social media manager minimum, akinek az is a feladata, hogy kezelje a posztok alatti kommenteket, üzeneteket. És még itt is van több választási lehetőség a kommentek kezelésére. Egyrészt egyszerűen el lehet rejteni a nem tetsző kommenteket. Sőt! Be lehet állítani egy szűrőt is, ami egyből elrejti az olyan megjegyzéseket, melyekben szerepelnek az előre megadott kulcsszavak. A másik út, ha a posztoló beleáll a kommentekbe, válaszol és reagál a hozzászólásokra.

A kéretlen kommentek nem csak a hírességeket érintik. Bárkinek a nyilvános posztja alatt megjelenhetnek a trollok, de akár barátok, rokonok is hagyhatnak olyan megjegyzéseket, amik miatt a poszt szerzője vagy a kommentben megnevezett személy úgy érezheti, hogy a hozzászólás már túlment egy határon. Ezt le lehet rendezni azzal, hogy letiltjuk az illetőt, kikövetjük, számára láthatatlanná tesszük a posztjainkat, megbeszéljük élőszóban, esetleg töröljük az ismerősök listájáról, sőt, megszüntetünk vele minden kommunikációt. De csinálhatjuk azt, mint a fenti esetben a hírességek, hogy perre megyünk? Igen, jogilag nincs akadálya, hogy ismerősünket bepereljük egy komment miatt.

(Borítókép: Schobert Norbert. Fotó: Rostás Bianka / Index)