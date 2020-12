A sok évnyi közszereplés ellenére is megviselik a rosszindulatú kommentek Tóth Gabit – derül ki az énekesnő nlc-nek adott interjújából. Azt is elmesélte, hogy mindig megviseli, ha a családját bántják, ennek pedig korábban következménye is volt már.

Még terhes voltam a lányommal, amikor valaki azt írta, hogy bárcsak halva születne. Ha valaki ilyet ír, akkor egyből felkapom a vizet, de szerintem ez érthető… Nem tétlenkedtem, utánamentem. Megkerestem az illetőt, és szóltam a munkáltatójának, hogy munkaidőben a közösségi oldalon mások halálát kívánja az alkalmazottja. Kirúgták!

– mondta az énekesnő.