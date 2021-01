Az éjjel ismét kifehéredett az ország jelentős része

Az éjjel az előrejelzésnek megfelelően az ország számos pontjára megérkezett a havazás, az Időkép szerint a Dunántúlról az éjjel második felére elvonult a havazás, sokfelé óránként 60-70 kilométer körüli, néhol azt meghaladó széllökések fújták a havat. Hajnali 3 előtt a Tiszántúlon még eső, a Duna-Tisza közén hó esett. Az Időkép kamerái szerint a Zselici Csillagparkban így nézett ki a hordja-fújja:

A szombati budapesti hajnali melegrekordot követően – amikor is az OMSZ hivatalos mérései szerint Budapest–Pestszentlőrinc meteorológiai állomáson nem csökkent 7,5 fok alá a minimum-hőmérséklet, ami a legenyhébb hajnal volt 1993 óta, amikor 6,9 fokos minimumot regisztráltak – hétfő éjjelre már Budapest egyes részeire is megérkezett a hó, de itt nagy dráma egyelőre nincs, jól járhatók az utak.

Az Időkép észlelői szerint éjjel a déli határtól egészen az észak-borsodi tájakig kisebb-nagyobb intenzitással esett a hó. Akadt település – Borsodnádasd –, ahol hókotrókat is be kellett vetni, de Kékestetőn is jelentős mennyiségű hó esett.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetése szerint az időjárásunkat ma alakító mediterrán ciklon felhő- és csapadékzónája fokozatosan északkelet felé helyeződik,

a csapadéktevékenység egyre inkább az északkeleti, keleti megyékre korlátozódik.

Délnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, ugyanakkor északkeleten a nap nagyobb részében még borult lehet az ég.

Már nagyrészt havazás lesz jellemző: a Hajdúságban és a Nyírségben is egyre nagyobb területen válthat hóba az eső, de ezeken a vidékeken várhatóan nem mindenütt fog bekövetkezni a halmazállapot-váltás (kelet, északkelet felé haladva kisebb az esélye).

Ahol hó esik, jellemzően 6 cm friss, tapadó hóréteg kialakulására lehet számítani, lokálisan esetleg több is hullhat.

Az Északi-középhegység magasabb részein a friss hó mennyisége néhol a 15 centimétert is meghaladhatja.

A kialakuló hóréteg napközben a síkvidéken a legtöbb helyen olvadni fog.

Az északnyugati, nyugati szelet több helyen erős lökések kísérik, délutántól viszont mérséklődik a légmozgás. A hőmérséklet kora délután 0 és +6, késő este +2 és −5 fok között várható.