Karácsony Gergely: A közvécé-applikáció teszi Budapestet azzá, ami

Gergely Dániel, a Petrik Lajos Technikum tanulója arról számolt be a Telexnek küldött levelében, évek óta tervezte egy ilyen applikáció készítését, ami most több hónap munka után megjelenhetett.

HISZEM, HOGY BUDAPESTET AZ ILYEN POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉSEK TESZIK AZZÁ A VÁROSSÁ, AMI

– írta.

Szabadidejében lefejlesztette, ingyen bedobta a közösbe, és reméli, hogy sokakat segíthet.

A Budipest Google Play-en és Appstore-ban is elérhető. Naprakész információkkal látja el a felhasználókat. Az alkalmazás térképen mutatja, hol található a legközelebbi közvécé, és mennyiért lehet használni. Sőt, még értékelni is lehet a kipróbált illemhelyet. Az alkalmazást a felhasználók visszajelzései tartják naprakészen. Az applikáció olyan egységeket is mutat, amely fogyasztástól függetlenül megengedi mosdójának használatát. Az app használatába gyorsan bele lehet jönni. Hasonlóan működik, mint a BKK Futár.

Karácsony Gergely a közösségi oldalán dicsérte a zuglói diák fejlesztését, amit bárki ingyenesen letölthet. A főpolgármester Budapest egyik legnagyobb hiányosságának azt tartja, hogyhogy nincsen elég közvécé.

Természetesen dolgozunk rajta, hogy ez másként legyen, többek között a megújult Blaha Lujza téren is lesz vécé.

Karácsony Gergely kiemelte, hogy

a felhasználókat segítő kezdeményezések rendkívül hasznosak, és valóban, ahogyan az applikáció fejlesztőjétől, Gergely Dánieltől is elhangzik: ezek az ötletek teszik Budapestet azzá, ami.

– írta.

Budapest egy hagyományosan közvécéhiányos nagyváros. Nagyon kevés illemhely üzemel, és azokat helyismeret vagy térkép nélkül elég nehéz megtalálni. És vannak olyanok is, amelyekről messziről látszik, hogy közvécé, csak már évek óta nem működik.

(Borítókép: Egy régi zöld házikó – működő illemhely az Árpád-házi Szent Erzsébet-plébániatemplom kertjében a főváros VII. kerületében, a Rózsák terén. Fotó: Róka László / MTI)