Nem biztos, hogy megkapja a második védőoltást a lebukott gyöngyösi polgármester

A Pfizer vakcinájával oltották be, és az is lehet, hogy nem kapja meg a védőoltás második dózisát a gyöngyösi polgármester – a többi között erről is beszélt Hiesz György a 24.hu-nak adott villáminterjúban.

Arra a kérdésre, hogy beadatja-e a második védőoltást, a politikus azt mondta:

Be. Ha beadják. A héten kell kapjam, kiértesítettek a pontos időpontról. De azt is tudomásul veszem, ha a botrány miatt a kórház eláll az oltástól. Attól kutyaszorító ez, hogy a második híján a beadott első is részben értelmét veszíti.

Arról nem beszélt, hogy ki hívta be oltakozni őt és a feleségét, de azt hangsúlyozta, hogy a szóban forgó orvos teljes jó szándékkal cselekedett. Arra a kérdésre, hogy miért alakulhatott így a helyzet, úgy válaszolt:

Mert valaki nagyon elszámolta magát, és rossz parancsot adott, vagy a kórházban, vagy a megyei operatív törzsben. Erre a kérdésre is majd a vizsgálat ad választ

– jegyezte meg, azt pedig egyenesen cáfolta, hogy a háziorvosa értesítette volna az oltakozási lehetőségről. Arról is beszélt, hogy amíg kitöltötték a papírokat a feleségével és beoltották őket, nagyjából 15-20 ember oltatta be magát, őket szintén aznap toborozták.

A polgármester egyébként bocsánatot kért