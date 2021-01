Molesztálta egy pap, megkereste Erdő Pétert, elvitték a rendőrök

Egy papi molesztálás áldozatát vitték be a rendőrségre Budapesten még 2019. augusztus 20-án. A férfit nem is engedték el, amíg véget nem ért az ünnepi mise, amelyet egyébként Erdő Péter celebrált. A férfit húsz évvel korábban egy katolikus pap molesztálta.

A férfi kálváriáját a 444 írta meg. Eszerint az áldozat korábban többször kereste levélben Erdő Pétert és más egyházi elöljárókat, azonban nem járt sikerrel. 2019-ben ment el az ünnepi szertartásra, és bár nem próbált az esztergom-budapesti érsek, bíboros közelébe kerülni, a rendőri jegyzőkönyv szerint Erdő Pétert tulajdonképpen ki kellett menekíteni a helyszínről.

A férfit aztán a főegyházmegye vezetői feljelentették zaklatás miatt, a rendőrség nyomozást indított, aztán augusztus 20-án el is fogták, amikor reggelit vitt haza. Négy órán keresztül várakoztatták egy cellában a XVII. kerületi rendőrkapitányságon, majd a Teve utcai rendőrpalotába szállították, ahol aztán ki is hallgatták. Ezt követően értesítették élettársát, hogy este hét órára mehet érte, közben persze véget ért az ünnepi mise és a körmenet is.

A portál arról is ír, hogy a férfi korábban semmilyen egyházi rendezvényt nem zavart meg, az e-mailek és az sms-ek miatt viszont a főegyházmegye vezetése attól tartott, hogy egyszer ez megtörténik. Vagyis gyakorlatilag arról van szó, hogy egy büntetlen előéletű ember ellen rendeltek el kényszerintézkedést békés felszólalás szándéka miatt.

Az esetre egyébként a Válasz Online is rákérdezett egy Erdő Péterrel készült januári interjúban. A bíboros akkor azt mondta,

az érintett pap elbocsátását kéri az egyházi szolgálatból és a papságból. Ebben a tekintetben tehát még köszönettel is tartozunk ennek az embernek. Ami most történik, az a vita nem közte és az egyházmegye között van.

Hozzátette, hogy semmiféle haragot nem őriznek szívükben ezzel az emberrel kapcsolatban.

A bejelentése kapcsán az illető papnak több ügye jutott később tudomásunkra, a vizsgálatokat lefolytattuk, a pap laicizálása megtörtént, a püspöki kar pedig nyilatkozatban követte meg az ilyen ügyek áldozatait. Még 2019 nyarán.

Erdő Péter megjegyezte, ezt a bocsánatkérést ő nemcsak támogatta, hanem kezdeményezte is, de kiemelte, hogy a felelősség ezekért az ügyekért az elkövetőket terheli.