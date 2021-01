„Be kéne már tömni a pofánkat” – egyre ingerültebb a bulinegyed

Padlóra küldte a vendéglátást a koronavírus. A szakma nagyon eltérő szereplőinél januárban fogyott el türelem. Többségük nem kockáztatná meg az illegális nyitást, de várják a cselekvést. Tibi atya dobta be az összefogás ötletét, ami többek szerint jó eszköz lehet, hogy az iparág együtt lépjen.

Egymás után lépnek vissza a tiltkozó vendéglátósok a hétfői nyitástól. A belengetett szankciók a leghatározottabb protestálók kedvét is elvette az illegális próbálkozástól.

FORRÓ LESZ A TALAJ, AMÍG NINCS TŰZSZÜNET SZAGÚ JAVASLAT

- mondta a Zsendovits Ábel, a Szimpla tulajdonosa. Szerinte a vendéglátósok egyre hangosabban követelőznek, ha továbbra is bizonytalanságban tartják őket. A nagyobb szereplők eleve kimaradtak volna a tiltakozásból, de már az ő létüket is fenyegeti a hosszas zárva tartás.

A Szimpla tulajdonosa higgadtan várja korlátozások végét, de már ő is egyre türelmetlenebb

LEHET CIVILIZÁLTAN ARRÓL DISKURZUST FOLYTATNI, HOGY KELL ELHALLGATTATNI A VENDÉGLÁTÓSOKAT, DE MOST MÁR VALAMIVEL BE KELL TÖMNI A SZÁNKAT.

Erre a pénz rendkívül alkalmas lenne. Zsenbovits Ábel szerint a legésszerűbb kompromisszum az lehetne, hogy ha a zárva tartott vállalkozások a 2019-ben befizetett adójukat kapnák vissza mentőövként. Vagy adóerejükhöz mérten súlyoznák a támogatást.

Az egyik legnagyobb hazai romkocsma bevételének 96 százalékát vesztette el. A Szimpla 120 dolgozójából, csak 15-en maradtak:

SZÉP DOLOG A JÁRULÉKKEDVEZMÉNY, A BÉRTÁMOGATÁS ÉS AZ IPARŰZÉSI ADÓKEDVEZMÉNY, DE AKINEK TÉNYLEG NULLA BEVÉTELE VAN, ANNAK OLYAN TETEMES KÖLTSÉGEI VANNAK,(REZSI,BÉRLETI DÍJ, STB.) HOGY A kapott ÁLLAMI SEGÍTSÉG ÉRDEMBEN NEM JELENT SEMMIT

– mesélte a vállalkozása helyzetét Zsendovits Ábel. Véleménye szerint:

Sokan érzik úgy, hogy ez a szektor le van szarva

Burkolt tárgyalási szándék a harcos dicsértessék

Tibi atya (a széttöredezett próbálkozások helyett) a közös fellépést javasolta a hazai vendéglátósoknak. Az Indexnek adott interjújában üzente meg a kormánynak: ha az iparág szereplői nem kapnak segítséget a túléléshez, március 15-én tömeges demonstráció jöhet.

Van benne valami. Tök jó, mert a tárgyalás irányába tolhatja az éles vitát. Meglátjuk!

– reagált a Szimpla tulajdonosa. Lehetetlen egy-két hónapos távlatban tervezni. A véleményvezér a szakma legnagyobb hiányosságára érzett rá, hogy nincs olyan szakmai érdekképviselet, amelyik érdemben tudná hallatni a vendéglátósok hangját.

Nagy Márton, a Vegán Garden és a Rácskert tulajdonosa is azonosulni tud Tibi atya felvetésével. Ez majd kiforrja magát – mondta. Csak három alkalmazottal tud dolgozni és néhány beugróssal. Ő minden törvényes lehetőséget megragadna az újranyitásra. Nagy Márton szerint a szakmai párbeszéddel elindulhat a szektor a megoldás irányába.

Zsendovits Ábel szerint a szakmának nincs lehetősége tárgyalni a kormánnyal:

Ha június előtt nincs remény, azt jobb kimondani, mint lebegtetni, hogy talán majd a jövő hónapban.

Süket fülekre találnak

Szeged egyik legnagyobb vendéglátósát mélyen lehangolja, hogy a létbizonytalanságról nincs kivel egyeztetni:

Nem is azért, mert nem lehetünk nyitva, nem keresünk pénzt, hanem mert mindez nem a mi hibánk. rajtunk kívül álló dolgok miatt kerültünk ilyen helyzetbe! Megdöbbentő, mennyire süket fülekre talál minden segélykérésünk. totális közöny rájuk a válasz

– fogalmazta meg kétségeit Ludányi Márton, a Szeged Campus Beer& More , a Zápor József Kávézó és a Lejtő Múzeum sörkert üzemeltetője. A családi érdekeltség tavaly még 75 embernek adott munkát, most csak négy fővel dolgoznak. Ludányi Márton szerint a bértámogatás semmilyen segítséget sem jelent nekik. A zárvatartás is pénzbe kerül.

TÖBB MILLIÓS KIADÁS A MI STANDBY ÜZEMÜNK ÚGY, HOGY ÜRESEK A HŰTŐK, LE VAN KAPCSOLVA A VILLANY, ÉS CSUPÁN TIZENÖT DOLGOZÓT TUDUNK VALAMILYEN SZINTEN ALKALMAZNI.

Egykoron jól ment a családnak a szekér, de lassan már ők is kifogynak tartalékaikból. Sokan a családi ezüstöt forgatják be, hogy életben tartsák vállalkozásukban a reményt.

A Szimpla tulajdonosa szerint nemzetgazdasági érdek, hogy az iparág túlélje a koronavírust. 2019-ben a turizmus és a vendéglátás adta a bruttó hazai termék (GDP) 10 százalékát. Ez az egyik legfontosabb exportcikke Magyarországnak, de a koronavírus-járvány rengeteg vállalkozást küldött padlóra, és több százezer munkavállaló került kilátástalan helyzetbe.