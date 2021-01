Menczer Tamás: Magyarország megelőzte az uniós tagállamokat

A koronavírus elleni vakcinabeszerzésben Magyarország megelőzte az uniós tagállamokat. Ezt Menczer Tamás állítja saját közösségi oldalán.

Az ország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár videójában kiemelte:

a vakcinabeszerzésnél minden nap számít, aki időt nyer, életet nyer. A vakcina ment életet és munkahelyet, és a vakcina vezet vissza a normális élethez.

Az elmúlt hónapok eseményeit összegezve azt mondta, hogy Brüsszelből nagyon kevés vakcina érkezik. A magyar kormány ezért tárgyalni kezdett Oroszországgal, a magyar gyógyszerészeti hatóság pedig már engedélyezte is az orosz vakcinát. Emiatt a baloldal és Brüsszel folyamatosan támadja a magyar kormányt. Közben azonban a német kancellár is bejelentette, hogy tárgyalni kezdett az orosz vakcináról – emlékeztetett az államtitkár, aki szerint Angela Merkel ezzel is jelezte, hogy ez a vakcina is fontos, és szükség van rá.

Menczer Tamás szerint Kínával kapcsolatban ugyanez történt: az önálló magyar tárgyalásoktól kezdve a brüsszeli támadásokon át egészen addig, hogy legutóbb már Markus Söder bajor miniszterelnök is a kínai vakcina fontosságáról beszélt.

Ezek az események alapozták meg azt a véleményt, hogy Magyarország a vakcinabeszerzésben megelőzte az uniós tagállamokat, vagy ahogy az államtitkár fogalmazott, „megelőztük Brüsszelt”.

A szerbek viszont még nálunk is gyorsabbak voltak, tette hozzá, rámutatva, hogy déli szomszédunknál már több mint 300 ezer embert – köztük sok vajdasági magyart – beoltottak a kínai vakcinával, és senkinél nem tapasztaltak nem kívánt mellékhatást.