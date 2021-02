Kétségbeejtő történetet osztott meg egy vendéglátós a közösségi médiában. Már a tavaly márciusban kezdődött koronavírus miatti korlátozások is megnehezítették a Megyeri Csárda fennmaradását, ezért üzemeltetője átállt az ételkiszállításra,

A csárda üzemeltetője bejegyzésében kifejti, hogy a bevételi forrása hosszú évek óta a turizmusból származott, hiszen külföldi csoportoknak kínáltak folklór műsorral egybekötött zenés magyaros vacsorát, novemberre azonban minden tartalékuk elfogott.

Enyhe reménysugárt látott tehát felcsillanni, amikor a kormány bejelentette, hogy a vendéglátósok bértámogatást kaphatnak, és be is adta az ehhez szükséges okmányokat, azonban – írja az üzemeltető bejegyzésében – a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) hiánypótlást kért.

Egy hét múlva egy igen kedves és segítőkész hölgy hívott hiánypótlás miatt, amit el is küldött a cégkapumra. Ebben szerepelt, hogy nyújtsak be egy nav 0-ás igazolást, mert csak így tudom igényelni a bértámogatást. Azt hiszem minden vendéglátással foglalkozó nevében mondhatom, hogy a pandémia alatt 10 000.-ft-ot is be kell osztanunk és természetesen van fontossági sorrend a fizetendőket illetően.