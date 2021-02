Többszáz millió forintos támogatáson vitatkoznak Újpesten

A IV. kerületet 2019-ig irányító városvezető, Wintermantel Zsolt azzal állt a nyilvánosság elé, hogy a Déri Tibor által vezetett önkormányzat

simán lemondott több mint 400 millió forint állami támogatásról

azzal, hogy nem nyújtott be pályázatot a kormány földút alapjához földutak rekonstrukciójára (szilárd burkolattal történő ellátására). Újpesten egyébként nem sok ilyen út van, csupán Székesdűlőn, a nagyjából 1.6 km-es útszakaszra lehetett volna pályázni.

A Déri Tibor vezette önkormányzat kérdésünkre úgy reagált, hogy az előző vezetés által benyújtott pályázat a szükséges feltételeknek nem felelt meg.

Azért nem pályáztunk idén, mert nem szerettük volna ugyanazt a fiaskót elkövetni a Székesdűlőn élő emberekkel szemben, mint amit a Wintermantel Zsolt által vezetett városvezetés tett, mely ugyan 2019-ben benyújtotta a pályázatot, de mivel a szükséges feltételeknek nem felelt meg az önkormányzat, ezért a minisztérium visszavonta a több mint 350 millió forintos támogatást.

Azt állítják, Székesdűlő szilárd útburkolattal történő ellátásának elengedhetetlen feltétele, hogy Dunakeszi önkormányzata megszerezze egy magántulajdonban álló cég Dunakeszi közigazgatási területén lévő telekrészét. Ennek megtörténte nélkül a beruházás nem kaphat engedélyt a megvalósulásra, különös tekintettel az útépítéshez kötelezően kapcsolódó csapadékvíz-elvezetéshez.

Wintermantel Zsolt, a Fidesz korábbi polgármestere azonban leszögezte, hogy 2019-ben a földút alaphoz benyújtott pályázatukat elfogadták, arról a támogató döntés is megszületett, a 322 millió forintos állami támogatást elnyerte a IV. kerület. A választást követően azonban nem történt előrelépés, ezért a támogatás akkor elúszott, a pénzt pedig vissza kellett fizetni – tette hozzá. Most azonban újra lehetőség lett volna a már megemelt, mintegy 400 milliós támogatás megszerzésére, Újpest azonban nem élt vele.

Lapunknak elküldte az önkormányzat (azóta távozott) köztisztviselőjének levelét, aki az ügy kapcsán a következőkről számol be:

Székesdűlő földútjainak problémaköre műszakilag és jogilag is egyaránt bonyolult és összetett, ennek ellenére a (korábbi) városvezetés a tervezési feladatokra szerződést kötött, az FCSM által előírt speciális átemelő, valamint a szükségessé váló gázkiváltás tervezése folyamatban volt, a tervek alapján tehát a kivitelezésre ki lehetett írni a közbeszerezést. A megvalósításhoz szükséges önerő rendelkezésre állt, és (a fejlesztendő területen ugyancsak érdekeltséggel rendelkező) Dunakeszi önkormányzatával is megállapodtak a pályázaton történő indulás feltételeiről. Az érintett, a Swietelsky tulajdonában álló telek státuszát rendezték, és az Auchanal fennálló ingatlan tulajdon-, illetve műtárgy használati ügy is nyugvópontra került.

Az egykori és a jelenlegi polgármester csak egyetlen dologban ért egyet, hogy az első lehetséges alkalommal haladéktalanul be kell nyújtani a pályázatot.

Amíg az önkormányzat nem szerez forrást az út leaszfaltozására, Szérűsdűlő lakói továbbra is zötykölődhetnek.